У Сінгапурі влада перестала оплачувати лікування від COVID-19 антивакцинаторам

Сінгапур припинив оплачувати лікування пацієнтів з коронавірусом, які не прищепилися за власним бажанням.
У Сінгапурі перестали оплачувати лікування пацієнтів з коронавірусом, які не зробили щеплення за власним бажанням.
Тепер лікарні будуть самостійно оплачувати рахунки за невакцинованих пацієнтів, що становлять основну частину нових випадків зараження і госпіталізацій, пише Axios.
У МОЗ Сінгапуру додали, що невакциновані люди "непропорційно збільшують навантаження на ресурси охорони здоров'я".
Заява була зроблена на тлі рекордного рівня захворюваності та смертності в країні, який фіксується в останній тиждень. У Сінгапурі вакциновано понад 82% населення.
читайте такожЛікар розповів, чому все більше українців помирають від коронавірусуВ той самий час уряд як і раніше буде повністю покривати медичні рахунки пацієнтів, у яких є протипоказання до вакцинації.
Раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я України витратило на закупівлю вакцин проти COVID-19 8,5 мільярдів гривень з 10,5 мільярдів, які виділила держава. Згідно з планами відомства, в країні повинні бути щеплені 56% від усього дорослого населення. Наступного року на щеплення витратять з бюджету лише 2,6 мільярда гривень.
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