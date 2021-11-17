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МОЗ каратиме лікарів-антивакцинаторів

17 листопада 2021, 13:38

Подробиці повідомив головний державний санітарний лікар України.

Ігор Кузин
У МОЗ готують санкції для медиків / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я готується застосувати санкції до медиків, які відверто виступають проти вакцинації або неналежним чином виконують вимоги щодо щеплення населення від Covid-19.

Як розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін у коментарі "Главкому", не всі сімейні лікарі ефективно пропагують вакцинацію.

"Це правда, що в деяких областях є такі (сімейні лікарі), які мають нульові показники вакцинації своїх пацієнтів. Коли ми на це звернули увагу, виникла ініціатива створити дашборди (онлайн доступ до баз даних), щоб ідентифікувати лікарів, які не проводять роботи на належному рівні", - зазначив Кузін.

За його словами, лікарі не телефонують своїм декларантам, не інформують про вакцини, не запрошують людей вакцинуватися.

"Іншими словами, вони не виконують вимоги наказу МОЗ №504 про порядок надання первинної медичної допомоги. Зараз ми працюємо над інформаційною просвітницькою роботою для лікарів", – пояснив Кузін.

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читайте такожНазвана вагома причина для вакцинації від коронавірусуГоловний санлікар також зазначив, що МОЗ почне застосовувати санкції до особливо злісних медиків-антивакцинаторів.

"Будемо ініціювати застосування санкцій. Основна санкція, яка може бути-це припинення контракту НСЗУ з таким медичним працівником через порушення ним порядку надання первинної медичної допомоги", - підкреслив Кузін.

Варто відзначити, що в Україні в "жовтій" зоні незабаром посилять карантин, ввівши обов'язковий повний курс вакцинації для роботи закладів. Міністерство охорони здоров'я працює над змінами в постанові про адаптивний карантин, повідомив Віктор Ляшко.

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Автор: Сергій Кущ
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вакцинація Ігор Кузін
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