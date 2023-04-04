Може нести ядерні ракети: Шойгу заявив, що РФ передала Білорусі "Іскандер-М"

Про передачу ракет повідомив голова Міноборони країни-окупанта Росії.

РФ передала Білорусі носій ядерної зброї "Іскандер-М"/ Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія передала Білорусі оперативно-тактичний комплекс "Іскандер-М", який може завдавати ударів не лише звичайними ракетами, а й ядерною зброєю.

Про це сказав міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. Про передачу "Іскандера" було повідомлено у вівторок, 4 квітня.

"Збройним силам Білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер-М. Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні", – заявив Шойгу.

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Також він сказав, нібито у понеділок, 3 квітня, на одному з російських полігонів білоруських військових почали навчати, як застосовувати таку оперативно-тактичну ракетну зброю нібито "для захисту так званої "Союзної держави".

Крім цього, міністр оборони країни-агресорки РФ заявив, що нібито частина літаків штурмової авіації Білорусі "отримали здатність завдавати ударів по об'єктах супротивника засобами ураження в ядерному оснащенні".

РФ збирається розмістити ядерну зброю в Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Він заявив пропагандистам, що приводом для цього стала заява Великої Британії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном. При цьому він сказав, що РФ нібито вже допомогла Лукашенку переобладнати літаки для застосування тактичної зброї.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН і не допустити ядерного шантажу від Путіна. У МЗС наголосили, що заява Путіна про плани розмістити тактичну ядерну зброю в РБ – чергова провокація. Окупанти ведуть жорстоку війну проти України, не можуть перемогти на полі бою і переходять до подібних дій.

Білоруський політичний і громадський діяч Андрій Санніков зазначав, що через ядерну зброю Росії Білорусь мають оголосити зоною міжнародної відповідальності. За його словами, сьогодні ситуація така, коли потрібно знову говорити про Будапештський меморандум.

Після цього російський посол у Білорусі Борис Гризлов сказав, що Росія зібралася розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі біля кордонів країн НАТО. До 1 липня на території РБ буде підготовлено відповідне сховище. Переміщати туди тактичну ядерну зброю знадобилося, мовляв, "для забезпечення безпеки Союзної держави".

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