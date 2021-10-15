"Ловлять порушників": у "червонозонному" Херсоні запустили "антиковідні" патрулі

У "червонозонному Херсоні запустили "антикоподібні" патрулі / УНІАН

На території Херсонської області з п'ятниці, 15 жовтня, набули чинності обмеження "червоної" зони через небезпеку поширення коронавірусу СOVID-19. А в обласному центрі вже працює дюжина антиковідних патрулів. Про це заявив в. о. заступника мера Херсона Роман Головня.

"Ми моніторимо питання дотримання карантинних вимог - в Херсоні зараз працює 12 антиковідних патрулів. У цьому напрямку посилено працюють також правоохоронні органи", - говорить чиновник.

За словами сажки, в Херсоні зараз опорні лікарні, призначені для боротьби з коронавірусом, заповнені більш ніж на 95%, і людей доводиться госпіталізувати в лікарні, які знаходяться поруч з Херсоном (в Білозерську районну лікарню, зокрема).

До слова, в "червоній" зоні, в якій тепер знаходиться Херсонська область, заборонена робота кінотеатрів, кафе, ринків і проведення масових заходів ‒ але дані обмеження не працюють, якщо всі відвідувачі і персонал вакциновані від коронавірусу COVID-19.

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Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 15 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 624 жителів країни. У тому числі захворіли 1177 дітей і 170 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4 947 осіб; летальних випадків - 202; одужали - 4 591 осіб.

До того Міністерство охорони здоров'я України опублікувало нові правила пасажирських перевезень, які діятимуть на період карантину при транспортному сполученні між регіонами.