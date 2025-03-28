Летіло близько 20 Шахедів: Дніпро під масованою атакою, у місті пожежі

Російські окупанти атакували житлові райони, є "прильоти".
Дніпро під масованою атакою ударних дронів типу "Шахед". У місті прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворожі безпілотники в небі над областю. Перебувайте в безпечних місцях", - ідеться в повідомленні.
Унаслідок атаки виникло кілька пожеж. Уже відомо про те, що прильоти були в житловому секторі.
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Згодом з'явилась інформація про перших постраждалих. Внаслідок атаки були поранені щонайменше 4 людини, їх госпіталізували.
"Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки. Усюди працюють рятувальники. Приборкують вогонь", - написав Лисак.
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