Летіли прямо в людей: у Полтаві на ходу у маршрутки відпало відразу два колеса

У маршрутки на ходу відвалилося колесо / скріншот

У Полтаві у маршрутки прямо на ходу відпало два колеса. При цьому одне влетіло в зупинку, біля якої стояли люди.

Відео опублікували в Telegram-каналі Полтава. На відео з реєстратора видно, як у маршрутки на великій швидкості відвалюються два лівих колеса - спочатку переднє, а через кілька миттєвостей і заднє.

Місцеві жителі пишуть, що вже побоюються їздити на громадському транспорті. При тому, що вартість проїзду 8 грн.

У мережі користувачі вражені від "сервісу" місцевих маршруток і пишуть, що якість зовсім не відпадає цінами на транспорт.

"Максимум 2 гривні за такі поїздки", "Всі маршрутки потрібно здати на металобрухт", "Що вони собі думають, ціни роблять захмарні, а якість ніяка", - пишуть полтавчани.

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Раніше повідомляли, що в Миколаївській області мікроавтобус, повний пасажирів, зіткнувся з двома вантажівками. Чотири людини загинули, серед них 15-річний хлопець.

Крім того, 6 осіб госпіталізували. З-під розбитої маршрутки, яка після зіткнення застрягла в причепі КАМАЗа, постраждалі пасажири виповзали з-під металевих уламків.