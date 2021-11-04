"Гавкала і кидалася на людей": сусіди померлої 8-річної дівчинки в Луцьку, розповіли про її матір

Мама дівчинки звернулася до лікарів занадто пізно / Фото pixabay

У Луцьку внаслідок отруєння, ймовірно, каштанами, померла 8-річна дівчинка. Спочатку дитину лікували вдома, а до медиків її мати звернулася вже пізно – врятувати дитину не змогли.

Померла дівчинка жила в багатоповерхівці на вулиці Президента Грушевського в Луцьку з мамою Наталією, розповіли сусіди родини у коментарі "Волинським новинам".

"Про маму дитини не можу нічого хорошого сказати"

Крім дочки у жінки є повнолітній син, який проживає окремо. За словами сусідів, мама дівчинки завжди поводилася дивно і агресивно - на контакт з сусідами не йшла і спільну мову не знаходила.

"Діти цієї жінки, що старший хлопець, що дівчинка - абсолютно нормальні. Про маму дитини не можу нічого хорошого сказати. Я особисто три роки тому писала на неї заяву в поліцію і в службу у справах дітей через те, що вона кидалася на мою чотирирічну дитину. Хотіла вдарити сміттєвим мішком. Це бачили жителі двору. Дільничний відмовився приймати заяву, то я ходила в міськвідділ. Все закінчилося тим, що до неї прийшли і провели так звану профілактичну роботу", — розповідає одна з сусідок сім'ї Олена.

читайте такожПід Вінницею авто на швидкості знесло 13-річного велосипедиста: дитина загинула на місціЗа словами жінки, батько померлої дівчинки пішов з сім'ї близько 2 років тому і припустила, що причиною цього могла стати поведінка жінки.

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"Вона кидається на людей, гавкає. Неодноразово бачили, як майже оголеною бігала по двору. В спідній білизні стрибала по калюжах. Влітку стелила покривало і лягала з дитиною на асфальті. Я впевнена, що у неї проблеми з психікою", – каже сусідка.

За донькою тряслася і нікого до неї не підпускала

За словами сусідів, мати дівчинки алкоголем не зловживала. Свою дочку дуже любила і нікого до неї не підпускала.

"За донькою тряслася, постійно водила її за руку. Не дозволяла нікому до неї торкатися. Наприклад, я йду з малюком, а вона, як шуліка, стане над своєю дитиною, наїжачиться і стоїть. Щось, видно, було у неї в голові., чи то думала, що тій дитині хочуть щось зробити, або забрати... не знаю",- каже сусідка.

Їла гречку, волоські горіхи та їстівні каштани

Медики підтверджують, що причиною смерті дитини стало отруєння. За словами виконуючої обов'язки завідуючої відділенням анестезіології Волинської обласної дитячої лікарні Надії Катаман, восьмирічна дитина потрапила до медзакладу 21 жовтня у стані коми, а протягом певного часу мама лікувала дитину вдома.

Що дитина точно отруїлася каштанами, медики стверджувати не можуть. Втім, мама дівчинки зізналася, що напередодні Уляна вживала волоські горіхи, гречку та їстівні каштани.

У поліції відносно мами померлої дівчинки відкрили кримінальне провадження за статтею 166" Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку або піклування", оскільки мама не звернулася до медиків відразу, коли дитині стало погано, а лікувала його самостійно.

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