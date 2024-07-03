Квартири можуть залишитись без опалення: озвучено невтішний прогноз на зиму

Вище 9 поверху буде складна ситуація, якщо не забезпечити насосну групу додатковими генераторами, каже Ігнатьєв.

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Відключення світла взимку / колаж: Главред, фото: pixabay

Через відключення електроенергії забезпечити опаленням квартири в багатоповерхівках буде проблемою, особливо ті, які розташовані вище 9 поверху. Про це сказав голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі "КИЇВ24".

"Опалення (взимку – ред.) будуть подавати. Але питання, звідки воно буде генеруватися, це по-перше. А друге питання, як піднімати на багатоповерхову забудову це опалення. До 9 поверху тиск може видати те, що дають теплостанції. Наприклад, Київська ТЕЦ-5 може дати тиск. По інших – питання", – пояснив він.

За його словами, вище 9 поверху буде складна ситуація, якщо не забезпечити насосну групу додатковими генераторами.

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"Але я також думаю, що це призведе до паніки на ринку. На ринку черга за генераторами стоїть уже на рік вперед. По-друге, паніка може виникнути на паливно-мастильні матеріали, на АЗС. Оскільки ви розумієте, який об’єм пального необхідний для того, щоб забезпечити ці генератори і видачу електроенергії по будинках", - наголосив Ігнатьєв.

Відомі світові випадки блекауту / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Удари РФ по енергетиці - відключення світла в Україні

Нагадаємо, в ніч на 22 червня російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, атаки зазнали об'єкти Укренерго в західних та південних регіонах.

Відомо, що ситуація з електропостачанням в Україні покращиться в серпні завдяки плановим ремонтам енергоблоків атомних електростанцій та зміні погодних умов.

В той же час, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що за базовим сценарієм відключення світла взимку триватимуть 12 годин на добу.

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