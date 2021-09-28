Кулеба звинуватив Угорщину: виключила Україну зі схеми транзиту газу на вимогу РФ

Дмитро Кулеба / Фото Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію з підписанням Угорщиною контракту з Газпромом про транзит газу в обхід України.

За його словами, це сталося з метою виключення України зі схеми транзиту газу на вимогу Росії. "Я проти того, щоб у цій ситуації ми керувалися емоціями - ми або наші угорські партнери. Ми ж не заперечуємо права Угорщини укладати угоди з Газпромом, але ми чітко бачимо, що економічно Угорщина могла б укласти не менш економічно вигідний контракт, який би включав в себе транзит через Україну", - цитує главу МЗС України УНІАН.

За його словами, угода між Угорщиною і Росією не відповідає інтересам України.

"Ми розуміємо, що виключення України зі схеми транзиту було вимогою Російської Федерації - Угорщина цю вимогу прийняла. Це не відповідає нашим інтересам. Ми свої інтереси захищаємо", - додав міністр.

Він також закликав Угорську сторону "не розкручувати емоції" і нагадав про випади Будапешта на адресу Києва.

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Глава МЗС підтвердив звернення до Європейської комісії з приводу угорсько-російського контракту.

"З Європейською комісією переговоримо, тому що важливо розуміти, яким чином ця угода впливає на енергетичну безпеку Європейського Союзу в цілому", - додав він.

Газова суперечка України та Угорщини: в чому причина

27 вересня Угорщина підписала в Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном Газпром на постачання газу в обхід України.Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання цього контракту між Угорщиною і Росією.

Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання Угорщиною і Росією довгострокового контракту про постачання газу в обхід України.

Крім того, українська сторона також звернеться до Європейської Комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.