Куди небезпечно ховатися під час повітряної тривоги: важливі правила

Куди ховатися під час повітряної тривоги / Фото Reuters

Найнебезпечнішими під час ракетних ударів є панельні будинки, а найбільш захищеними будівлями - монолітні споруди, повідомив заступник керівника ДСНС в Київській області Богдан Данилюк в ефірі єдиного телемарафону.

Панельні будинки під час обстрілів і ракетних ударів складаються як карткові будиночки.

"Найбільші руйнування отримують панельні будинки, так як вони складаються, як карткові будиночки. Є випадки, коли під час обстрілу такого будинку люди виживали. Ці будинки, коли складаються, під ними залишається великий простір, і люди там можуть вижити. Якщо це цегляний будинок, і пішов ракетний удар і будинок руйнується, то він розпадається на такі дрібні матеріали, що там вижити дуже важко", - пояснив Данилюк.

У тому випадку, якщо людині пощастило і вона не потрапила до епіцентру вибуху, але її просто придавило або заблокувало будівельними конструкціями, то можливі переломи, подряпини, струси головного мозку

Під час загрози ракетного удару при повітряної тривоги потрібно ховатися тільки в укриттях, які спеціально для цього створені.

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"Якщо це населений пункт в сільській місцевості, то у людей є свої місцеві льохи, в яких теж можна сховатися", - підкреслив рятувальник.

Якщо ж поблизу зовсім немає приміщень, які годяться для укриття під час ракетного удару, то потрібно використовувати правило двох стін. Це значно збільшує шанси на життя.

"Якщо буде удар з боку фасадного будинку, то чим більше перегородок, тим більше шансів залишитися в живих. У панельних будинках я взагалі б не рекомендував залишатися, в монолітних будинках добре захищають ліфтові шахти, вони повністю з моноліту, залізобетонні. Але все-таки слід спускатися до укриття", - пояснив Данилюк.

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