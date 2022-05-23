На Луганщині окупанти обстріляли машину швидкої з пораненою жінкою / Facebook С. Гайдая

У Сєвєродонецьку, що на Луганщині, російські окупанти обстріляли машину швидкої допомоги, в якій перевозили поранену 58-річну жінку. Про це заявив керівник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці в Facebook Facebook.

За його словами, 23 травня, в старому районі Сєвєродонецька правоохоронці виявили поранену 58-річну жінку. Полісмени відразу ж надали постраждалій домедичну допомогу і подзвонили в службу швидкої медичної допомоги.

Медики забрали жінку і відвезли в лікарню, проте по дорозі до дороги прорвалася група російських військових. Окупанти негайно обстріляли машину швидкої допомоги.

Гайдай повідомив, що, на щастя, ситуація обійшлася без додаткових поранень і травм у медиків.

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Нагадаємо, раніше керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв про те, що окупаційні війська Росії намагалися увірватися в місто Сєвєродонецьк Луганської області з чотирьох напрямків - в районах Осколонівки, Пурдовки, Щедрищево і Смоляниново. Сили оборони України відбили ворожу атаку, в результаті чого загарбники були змушені відступити. Ворог обстріляв з мінометів та артилерійських знарядь майже всі підконтрольні населені пункти на Луганщині.

Виявився пошкоджений міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом поблизу залізничного вокзалу.

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