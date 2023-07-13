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Купа мін і пасток для росіян: ЗСУ потужно зміцнили кордон України

Марія Тупік
13 липня 2023, 17:05 оновлено 13 липня, 17:13
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Зеленський поставив завдання - зробити прикордонну смугу для ворога непрохідною.
Війна в Україні, кордон
Війна в Україні та зміцнення кордону / Колаж Главред, фото КОС

Українські військові активно створюють інженерні загородження безпосередньо по державному кордону. Як повідомляють у ЗСУ, йдеться про створення протитанкових ровів та мінування місцевості, щоб унеможливити проникнення ворожих диверсійних груп та перетин кордону важкою технікою.

"Ми розуміємо, що лінія державного кордону з нашими північними сусідами в цивільному вигляді ще нам довго не знадобиться, оскільки по той бік кордону друзів у нас немає. Так що поставлене завдання - зробити прикордонну смугу для ворога непрохідною", - заявив командувач Об'єднаними Силами ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Пастка для окупантів

Повідомляється, що ЗСУ тільки за 10 днів:

відео дня
  • встановили 30 протитанкових мінних полів і загороджень з використанням понад 5,8 тисячі мін;
  • обладнали вздовж кордону близько 5 тисяч метрів траншей і 6,5 тисячі метрів протитанкових ровів;
  • спорудили 80 перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для важкої техніки.

  • Купа мін і пасток для росіян: ЗСУ потужно зміцнили кордон України
  • Купа мін і пасток для росіян: ЗСУ потужно зміцнили кордон України
  • Купа мін і пасток для росіян: ЗСУ потужно зміцнили кордон України
  • Купа мін і пасток для росіян: ЗСУ потужно зміцнили кордон України
  • Купа мін і пасток для росіян: ЗСУ потужно зміцнили кордон України

Зміцнення кордону - що відомо

Нагадаємо, 30 червня президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Президент під час Ставки заслухав доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва.

За рішенням Ставки прийняли - Головкому Залужному і командувачу "Півночі" Наєву - виконати комплекс заходів щодо посилення цього напрямку.

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