Купа мін і пасток для росіян: ЗСУ потужно зміцнили кордон України

Українські військові активно створюють інженерні загородження безпосередньо по державному кордону. Як повідомляють у ЗСУ, йдеться про створення протитанкових ровів та мінування місцевості, щоб унеможливити проникнення ворожих диверсійних груп та перетин кордону важкою технікою.
"Ми розуміємо, що лінія державного кордону з нашими північними сусідами в цивільному вигляді ще нам довго не знадобиться, оскільки по той бік кордону друзів у нас немає. Так що поставлене завдання - зробити прикордонну смугу для ворога непрохідною", - заявив командувач Об'єднаними Силами ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Пастка для окупантів
Повідомляється, що ЗСУ тільки за 10 днів:
- встановили 30 протитанкових мінних полів і загороджень з використанням понад 5,8 тисячі мін;
- обладнали вздовж кордону близько 5 тисяч метрів траншей і 6,5 тисячі метрів протитанкових ровів;
- спорудили 80 перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для важкої техніки.
Зміцнення кордону - що відомо
Нагадаємо, 30 червня президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Президент під час Ставки заслухав доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва.
За рішенням Ставки прийняли - Головкому Залужному і командувачу "Півночі" Наєву - виконати комплекс заходів щодо посилення цього напрямку.
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