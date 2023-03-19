Хто за законом з мобілізованих до ЗСУ може служити за місцем проживання: пояснення юриста

В Україні йде мобілізація через війну. Але після призову до лав ЗСУ деякі мають право проходити службу за місцем проживання.

Юрист пояснив, хто з мобілізованих до ЗСУ за законом може служити за місцем проживання / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Деякі військовозобов'язані люди, які були мобілізовані до лав ЗСУ в рамках воєнного стану, мають право проходити службу за місцем проживання. Про це йдеться у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Отже, у лавах ЗСУ можуть проходити службу за місцем проживання:

люди з інвалідністю;

багатодітні батьки;

батьки дітей з інвалідністю та тяжкохворих дітей.

Але, як повідомляти юрист Ростислав Кравець, досить часто в Україні такі положення закону не дотримуються. І вищевказані категорії осіб, наприклад, із західних областей досить часто потрапляють служити на Донбас.

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Але, підкреслив Кравець, якщо такий військовозобов'язаний хоче, то він має право звернутися з відповідним рапортом до командира частини і вказати, що має право служити в регіоні, де стоїть на обліку в ТЦК. І тоді його зобов'язані перевести в той регіон.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проєкти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроєкти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроєкту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

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