Хто не піде в армію в 2022 році: перелік звільнених українців

Призовників планують залучати до комплекту для забезпечення життєдіяльності всіх військових частин.
У 2022 році в Україні призов запланований на квітень-червень і жовтень-грудень. Однак призовників не планується залучати до бойових завдань в зоні проведення ООС. Крім того, деякі громадяни можуть отримати відстрочку від призову в поточному році.
В Офісі президента України повідомили, що глава держави Володимир Зеленський підписав указ №687/2021. Згідно з документом, від строкової служби 2022 року будуть звільнені громадяни призовного віку, які зараз навчаються:
- за денною формою навчання у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня (професійно-технічна);
- за денною формою навчання в закладах професійної вищої освіти;
- у закладах вищої або вищої освіти (зокрема, коли отримує наступний рівень освіти);
- у закладах середньої та вищої духовної освіти;
- в докторантурі, аспірантурі ,інтернатурі (як без відриву, так і з відривом від виробництва);
- проходять військову підготовку (програма офіцерів запасу) у військових вузах та їх підрозділах.
Крім них, відстрочку від призову можуть отримати ще деякі чоловіки, у яких є проблеми в різних ситуаціях. Зокрема:
- стан здоров'я;
- сімейні обставини;
- необхідність продовження професійної діяльності.
В указі підкреслюється, що призовників планують залучати до комплекту для забезпечення життєдіяльності всіх військових частин в пунктах постійної дислокації, крім тих, що знаходяться в Луганській і Донецькій областях.
Нагадаємо, в Україні планують відмовитися від строкової служби, замінивши її короткостроковою військовою підготовкою. На реалізацію переходу України на професійну армію піде чотири роки.
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