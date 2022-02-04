Хто не піде в армію в 2022 році: перелік звільнених українців

Призовники мають привілеї / kiev.segodnya.ua

У 2022 році в Україні призов запланований на квітень-червень і жовтень-грудень. Однак призовників не планується залучати до бойових завдань в зоні проведення ООС. Крім того, деякі громадяни можуть отримати відстрочку від призову в поточному році.

В Офісі президента України повідомили, що глава держави Володимир Зеленський підписав указ №687/2021. Згідно з документом, від строкової служби 2022 року будуть звільнені громадяни призовного віку, які зараз навчаються:

за денною формою навчання у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня (професійно-технічна);

за денною формою навчання в закладах професійної вищої освіти;

у закладах вищої або вищої освіти (зокрема, коли отримує наступний рівень освіти);

у закладах середньої та вищої духовної освіти;

в докторантурі, аспірантурі ,інтернатурі (як без відриву, так і з відривом від виробництва);

проходять військову підготовку (програма офіцерів запасу) у військових вузах та їх підрозділах.

Крім них, відстрочку від призову можуть отримати ще деякі чоловіки, у яких є проблеми в різних ситуаціях. Зокрема:

стан здоров'я;

сімейні обставини;

необхідність продовження професійної діяльності.

В указі підкреслюється, що призовників планують залучати до комплекту для забезпечення життєдіяльності всіх військових частин в пунктах постійної дислокації, крім тих, що знаходяться в Луганській і Донецькій областях.

Нагадаємо, в Україні планують відмовитися від строкової служби, замінивши її короткостроковою військовою підготовкою. На реалізацію переходу України на професійну армію піде чотири роки.

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