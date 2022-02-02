Буде альтернатива: Резніков пояснив, як саме скасують призов в Україні

Олексій Резніков пояснив, як скасовуватимуть призов в Україні / УНІАН

В Україні планують відмовитися від строкової служби, замінивши її короткостроковою військовою підготовкою. На реалізацію переходу України на професійну армію піде чотири роки.

Про це заявив Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи указ президента про збільшення чисельності ЗСУ.

"Щоб знизити ймовірність військових сценаріїв до мінімуму, нам потрібно не тільки сучасне озброєння, а й численна, професійна, мотивована армія. Так ми зможемо утримувати в безпеці весь периметр державного кордону і потенційно небезпечні напрямки",- заявив Резніков.

Також міністр зазначив, "нам потрібна професійна армія для стримування і формат підготовки мобілізаційного резерву".

читайте також"Закінчуються чоловіки" і "заклик жінок": чому це не смішно"Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої заклик зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не підпадатимуть під призов. Замість цього вони отримають базові військові навички. З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткочасну інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їх навички шляхом періодичних тренувань і зборів", - розповів міністр.

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За його словами, вже є розрахунки і обґрунтування різних моделей виконання Указу.

"Для реалізації зазначених кроків уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроектів і підзаконних актів. Ми сподіваємося на єдність українського парламенту в цих питаннях", - сказав Резніков.

Нагадаємо, в Україні скасують призов на строкову військову службу. Кабміну доручено забезпечити підготовку і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект з цього приводу. Реалізація Указу президента запланована до 1 січня 2024 року.