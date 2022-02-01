В Україні скасують призов на строкову військову службу - указ Зеленського

В Україні скасують призов на строкову військову службу / УНІАН

В Україні скасують призов на строкову військову службу. Кабміну доручено забезпечити підготовку і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект з цього приводу.

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Зеленський доручив уряду забезпечити підготовку та внести на розгляд парламентом законопроект щодо "запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року".

Нагадаємо, указ про перехід України до професійної армії президент підписав у вівторок, 1 лютого.

За словами Зеленського, указ покликаний зміцнити обороноздатність держави і зробити військову службу більш привабливою для громадян.

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Документ передбачає, зокрема, що протягом наступних трьох років чисельність Збройних сил України збільшать на 100 тисяч осіб передбачається створення 20 додаткових бригад ЗСУ.

читайте такожНаша армія - не слабша за рівень НАТО, наші бійці-практики, на жаль - ЗеленськийТакож зросте грошове забезпечення всіх військових - планується, що рівень виплат складе не менше трьох мінімальних зарплат. Збільшиться термін дії контрактів, а Україна буде переходити до основ професійної армії. Також буде розроблена система кар'єрного росту офіцерів.

Розроблятиметься концепція житлового забезпечення військових, ветеранів, а також членів їх сімей. За словами глави держави, цей указ стане стартом переходу України до професійної армії.