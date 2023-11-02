Хто може приєднатися до РФ у разі гібридного конфлікту: відповідь експерта

Важливо брати до уваги нюанси інтересів кожної країни, при цьому "не можна спрощувати".

https://glavred.net/ukraine/kto-mozhet-prisoedinitsya-k-rf-v-sluchae-gibridnogo-konflikta-otvet-eksperta-10513342.html Посилання скопійоване

Фесенко розповів про підтримку РФ / Колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Країна-агресор Росія хоче сформувати антиамериканську коаліцію. Найбільш войовничі до США країни, крім самої РФ, це Північна Корея та Іран. З них Кремль цю коаліцію і формує. Крім того, є маленькі сателіти на кшталт Сирії, але вони не грають такої вагомої ролі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Китай вибудовує і реалізує іншу стратегію – він формує широку коаліцію з різних країн, які в чомусь незадоволені США. Більшість цих країн не хочуть конфліктувати зі США, але хочуть дружити з Китаєм. І це можна буде використовувати проти США в певних вимірах", - сказав експерт.

Він пояснив, що подібна політика проявилася не тільки на недавньому форумі "Один пояс – один шлях", але і під час саміту БРІКС.

відео дня

"Саме БРІКС переформатують як організацію, альтернативну "Великій сімці". І це - елемент глобальної інфраструктури, яку Китай може використовувати у своєму протистоянні США, але не у війні. Якщо з Іраном і Північною Кореєю у Росії є активні оборонні відносини – РФ закуповує у них зброю, продає їм зброю, то тут можна говорити про "Вісь зла". Хоча між Росією та Іраном є і певні протиріччя, і в голосуваннях в ООН Іран не голосує разом з РФ (як, до речі, і Китай), а, як правило, утримується. На відміну від Північної Кореї", - сказав Фесенко.

Експерт зазначив, що важливо брати до уваги нюанси інтересів кожної країни, при цьому "не можна спрощувати". За його словами, "коли говорять про "коаліцію демократичних держав" і "вісь зла", яка їм протистоїть – це спрощення".

"Росія хоче сформувати таку коаліцію, це очевидно, але Іран в деяких вимірах намагається діяти трохи інакше. І зараз розрахунок на те, щоб сильніше прив'язати Іран до Росії і зруйнувати не тільки можливість домовленостей Ізраїлю з Саудівською Аравією, але і будь-які шанси Ірану піти на домовленість із західним світом щодо реалізації його ядерної програми. Є підозри, що Росії вигідне таке бурління, тому що воно посилює протистояння зі Сполученими Штатами", - резюмував Фесенко.

Як повідомляв Главред, Володимир Фесенко не виключає, що російський диктатор Володимир Путін може піти на гібридну війну проти Заходу, і пояснив, як це може виглядати.

Також Фесенко вважає, що Третя світова війна може спалахнути тільки в тому випадку, якщо коаліції держав підуть у пряме військове зіткнення. Справжня Третя світова передбачатиме зіткнення ядерних країн, що обернеться для всіх смертельним результатом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.