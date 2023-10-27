На спробах воювати з Заходом Путін може "зламати собі шию" – Фесенко

Спроби Путіна розв’язати гібридну війну проти Заходу можуть завершитися з песимістичними або оптимістичними наслідками для світу.

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На спробах воювати з Заходом Путін може "зламати собі шию", каже Фесенко/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Якщо російський диктатор Володимир Путін наважиться вести гібридну війну проти Заходу, така авантюра може мати для світу або песимістичні, або оптимістичні наслідки.

За песимістичного сценарію розвитку подій главі Кремля вдасться розпалити і підтримувати низку регіональних конфліктів з антизахідним контекстом. За оптимістичного – Путін зламає собі шию на спробах воювати із Заходом. Таку думку висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв’ю Главреду.

За словами Фесенка, песимістичні прогнози будуть пов'язані з тим, що тоді ми побачимо продовження ланцюжка регіональних конфліктів з антизахідним контекстом.

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"Можливі розпалювання конфліктів на Балканах, у Косово та Боснії, або якісь теракти проти арабів і одночасно проти ізраїльтян. Якщо ми побачимо низку таких екстремальних політичних подій, це означатиме, що Путін зробив на це ставку", – зазначив експерт.

Він наголосив, що в такому разі є ризик того, що врешті-решт це може закінчитися Третьою світовою війною, яка спричинить величезні політичні, економічні, людські втрати в різних регіонах світу.

"Оптимістичний сценарій буде пов'язаний з тим, що Путін переоцінить свої сили, що не сподобається Китаю. І тоді на спробах воювати з Заходом Путін зламає собі шию", – сказав Фесенко.

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Чи можливе виникнення Третьої світової війни

Раніше у ГУР пояснили, чи великі шанси на початок Третьої світової війни. Світова спільнота досить швидко наближається до глобальної війни (за типом Третьої світової), заявив керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

Командир штурмової роти батальйону "Айдар" у 2014-2015 роках, військовий аналітик Євген Дикий висловив думку, що світ котиться до Третьої світової, в України є рік на підготовку. За його словами, Україна повинна нарощувати власне виробництво зброї і боєприпасів, адже у разі спалахування Третьої світової Захід не буде більше допомагати нам зброєю.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначав, що у разі Третьої світової війни усім буде хана. За його словами, Третя світова війна може спалахнути лише якщо коаліції держав підуть у пряме воєнне зіткнення, вона передбачатиме зіткнення ядерних держав, що обернеться для усіх смертельними наслідками. Але він наголосив, що це не відповідає поточній ситуації. Нинішня ситуація – це ланцюжок регіональних конфліктів, які вже неодноразово траплялося у світовій історії.

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