"Кришку може може в будь-який момент": Кочетков пояснив, чому росіяни терплять Путіна

Олександр Кочетков упевнений - поки що реальних ознак можливого внутрішнього вибуху в Росії немає.

Олександр Кочетков, Володимир Путін / Главред, скріншот YouTube

У російському суспільстві поки немає передумов для внутрішнього вибуху або громадянська війна, але все може змінитися в будь-який момент.

Під час чату на Главреді політичний експерт Олександр Кочетков нагадав, що під час Майдану українці лаяли росіян – мовляв, вони раби, холопи та інше, але навіть ці жорсткі оцінки виявилися заниженими.

"Тобто рівень терпимості і покірності росіян виявився вище наших найгірших уявлень. Ті росіяни, які виїхали з РФ і перебувають за кордоном, трохи вирують. Але у них навіть близько немає ідеї спробувати створити таємну організацію, яка зробить революцію або військове повстання в Росії. Вони навіть про це не замислюються. Вони переконані, що нічого не вийде, навіть якщо в це вбухати мільярди, ніхто в Росії не спалахне", - пояснив експерт.

Також Кочетков зазначив, що Росія здатна змінюватися, коли процеси йдуть і зверху, і знизу.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков-аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ" Південне " та заступник керівника прес-служби президента України.

"Коли низи вже так допекло, що вони вирішують, що далі так жити вже не можна саме в економічному і практичному сенсі, тобто буде нема на що випити і закусити, це біда, яка підніме Росію. Або якщо дитина просить іграшку або морозиво, а тато не може дозволити купити це. При цьому нагорі теж повинна початися якась склока, розбирання, боротьба за владу. Коли два ці моменти співпадуть, тоді і почнуться великі процеси. Поки цього немає", - вважає аналітик.

За його словами, зміни в РФ можуть початися досить швидко.

"Принципово важлива річ: це відбувається раптово, ніхто цього не прогнозує і не очікує – бах, і там починається страшна заваруха. Таке в історії Росії було неодноразово. Ніхто не передбачав Лютневої революції чи Жовтневого перевороту. Ніхто не вірив, що Радянський Союз розвалиться за одну ніч. Котел на вогні, кришка пригвинчена, тиск всередині зростає, але кришку ще не зірвало – зірвати може в будь-який момент. А поки з боку дивишся на котел – начебто міцно стоїть, не хитається", - зазначив Кочетков.

Водночас експерт упевнений - поки що реальних ознак можливого внутрішнього вибуху в Росії немає.

"Силова структура значно сильніша, ніж протестні настрої. Хіба що російська молодь трохи хуліганить і з чимось не погоджується, але це не робить погоди на рівні країни",-підсумував експерт.

Зміна влади в Кремлі

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна. У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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