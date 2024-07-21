Вибухи, робота ППО і дим у небі над Кримом: окупанти заявляють про роботу ATACMS

Одразу в декількох районах тимчасово окупованого півострова підняли по тривозі військові частини, а місцевих жителів попередили про загрозу балістики.

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Мешканці Криму скаржаться на гучні вибухи і дим у небі над декількома районами півострова / Колаж: Главред, фото: flickr, скрін з DeepState

Вранці, 21 липня, у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що перед 8 ранку на півострові оголосили повітряну тривогу, а потім мешканці різних районів почали повідомляти про звуки вибухів.

Окупаційні війська традиційно заявили про роботу протиповітряної оборони. Гучно було щонайменше у трьох районах - Джанкойському, Червоногвардійському та Красноперекопському.

"У Джанкої працює ППО, над селом Новостепове піднімається дим", – згодом повідомили місцеві пабліки. відео дня

Через деякий час місцеві пропагандисти теж перервали мовчання та почали поширювати інформацію про нібито удари зі сторони України, зокрема ракетами ATACMS. Українська сторона наразі не підтверджує цієї інформації.

Атаки ЗСУ на Крим З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі. Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

Ситуація в тимчасово окупованому Криму - останні новини

Нещодавно морські та повітряні дрони СБУ вразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав у захопленому РФ Криму. Внаслідок комбінованої атаки морських і повітряних дронів по базі берегової охорони РФ було вражено та виведено з ладу штаб із пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанцію, технічні споруди, вогневі позиції ворога.

Раніше повідомлялося, що будь-який рух великих десантних кораблів РФ у бік Севастополя або у зворотному напрямку перетворюється на складний квест. Ворог змушений постійно забезпечують бойову охорону ВДК, запускаючи вперед швидкісні човни. Але, це теж питання часу.

Нагадаємо, в середині липня у тимчасово окупованому Криму спалахнули масштабні пожежі. У російському МНС стверджують, що зайнялася "суха трава" у Коктебелі та Сімферопольському районі. Зокрема, пожежа площею 5 га зафіксована у районі села Урожайне.

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