"Це наш півострів": в РНБО розповіли, що буде з росіянами в Криму

Як свідчить заява секретаря РНБО Олексія Данілова, обстріли тимчасово окупованого півострова будуть як і раніше продовжуватися.

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За словами Данилова, під час атак на Крим Україна використовує власні ракетні розробки / колаж Главред, фото УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив жителів тимчасово окупованою країною-агресором РФ з приводу того, що обстріли Криму триватимуть. Про це чиновник заявив в інтерв'ю "Українському радіо".

Якщо російські агресори не підуть з тимчасово окупованого Криму самостійно, Україні доведеться "викурити" їх звідти.

За словами Данилова, під час атак на Крим Україна використовує власні ракетні розробки, які анітрохи "не гірше західних".

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"Це наш півострів, і він обов'язково буде звільнений тим способом, який ми будемо вважати необхідним", — сказав секретар РНБО.

Чиновник також зазначив, що ракетна програма України, яка була розпочата в 2020 році, вже дає свої плоди. І саме тому обстріли Криму триватимуть – незважаючи на те, які дії будуть робити росіяни.

Вибухи в Криму

В Євпаторії рано вранці 14 вересня пролунали вибухи. Кримський міст перекривали на кілька годин.

Місцеві жителі повідомляли, що під Євпаторію прилетіли безпілотні літальні апарати. Вони стверджували, що дрони, ймовірно, потрапили в російську установку ППО.

Пізніше Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що вранці українські військові завдали удару по місцю розташування ворожих ракетних комплексів "земля-повітря" у тимчасово окупованому Криму. Повідомлялося, що був знищений російський комплекс протиповітряної оборони С-400 "Тріумф".

Вночі 13 вересня у Севастополі гриміли потужні вибухи - окупаційна влада міста заявила про ракетний удар і потужну пожежу на судноремонтному заводі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що в окупованому Севастополі в результаті нічної атаки був вражений великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

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