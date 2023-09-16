"Це наш півострів": в РНБО розповіли, що буде з росіянами в Криму

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив жителів тимчасово окупованою країною-агресором РФ з приводу того, що обстріли Криму триватимуть. Про це чиновник заявив в інтерв'ю "Українському радіо".
Якщо російські агресори не підуть з тимчасово окупованого Криму самостійно, Україні доведеться "викурити" їх звідти.
За словами Данилова, під час атак на Крим Україна використовує власні ракетні розробки, які анітрохи "не гірше західних".
"Це наш півострів, і він обов'язково буде звільнений тим способом, який ми будемо вважати необхідним", — сказав секретар РНБО.
Чиновник також зазначив, що ракетна програма України, яка була розпочата в 2020 році, вже дає свої плоди. І саме тому обстріли Криму триватимуть – незважаючи на те, які дії будуть робити росіяни.
Вибухи в Криму
В Євпаторії рано вранці 14 вересня пролунали вибухи. Кримський міст перекривали на кілька годин.
Місцеві жителі повідомляли, що під Євпаторію прилетіли безпілотні літальні апарати. Вони стверджували, що дрони, ймовірно, потрапили в російську установку ППО.
Пізніше Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що вранці українські військові завдали удару по місцю розташування ворожих ракетних комплексів "земля-повітря" у тимчасово окупованому Криму. Повідомлялося, що був знищений російський комплекс протиповітряної оборони С-400 "Тріумф".
Вночі 13 вересня у Севастополі гриміли потужні вибухи - окупаційна влада міста заявила про ракетний удар і потужну пожежу на судноремонтному заводі.
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що в окупованому Севастополі в результаті нічної атаки був вражений великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.
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