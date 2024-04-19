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Кримський міст міг залишитись без захисту: нові подробиці удару по Джанкою

Юрій Берендій
19 квітня 2024, 02:05
Військовий експерт зазначає, що системи ППО, розташовані в Джанкої могли перехоплювати ракети, що летіли в напрямку Кримського (Керченського) мосту.
Кримський міст міг залишитись без захисту: нові подробиці удару по Джанкою
Експерт вказав на важливий момент в атаці на аеродром в Джанкої / Колаж Главред, фото: Телеграм-канал спікера Одеської ОВА Братчука, скріншот із відео

В результаті атаки на військовий аеродром в окупованому Джанкої 17 квітня були пошкоджені та знищені російські системи ППО, ПРО, РЛС, а також зазнала пошкоджень ворожа авіація. Це може частиною масштабної спецоперації українських військових. Про це в ефірі телеканалу FREEDOM повідомив військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, російські війська засоби, які могли б захищати територію в радіусі близько 400 км.

"В окупантів — мінус батарея С-400. Три пускові установки — це батарея, з неї можна зібрати її повноцінно. Ось ця батарея щось прикривала. Тобто, грубо кажучи, місцевість у радіусі 400 кілометрів вона могла прикрити, і там здійснювати і спостереження, і супровід цілі, і захист повітряного простору, з погляду Російської Федерації, маю на увазі… Тобто контролювати небо над окупованим Кримом", — сказав оглядач.

відео дня

Попович додав, що це стосується і пускових установок комплексу С-300. За його словами, це не повноцінна батарея, але все ж засоби протиповітряної оборони. Вони могли б виконувати багато різних завдань. Оглядач також прокоментував твердження, що події в Джанкой могли бути підготовкою до ліквідації Кримського (Керченського) мосту.

"Дует С-300 і С-400 міг би перекрити атаки на так званий Кримський міст. Тобто в теорії збивати ті ракети, які могли б летіти в тому напрямку, або безпілотники. Але однозначно стверджувати, що це саме підготовка до цього удару, я б не став. Для цього немає відповідної інформації. Давайте подивимося, можливо, триватимуть удари по військових об’єктах в окупованому Криму, і цілком можливо, що це частина якоїсь операції. Надалі ми зрозуміємо, до чого йде справа", — резюмував Попович.

Хто такий Денис Попович?

Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Удар по Джанкою 17 квітня - наслідки атаки по Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 квітня у тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму стався ряд вибухів. Місцеві жителі повідомляли про пожежу в районі місцевого військового аеродрому.

За інформацією представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, російські окупаційні війська зазнали значних втрат у результаті атаки українських військ на військовий аеродром у тимчасово окупованому Джанкої.

Головне управління розвідки оприлюднило повний список знищених військових цілей РФ внаслідок удару по аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої.

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