'Питання часу': експерт розкрив, як станеться третій удар по Кримському мосту

Іван Ступак наголосив на професіоналізмі українських спецслужб, які, до речі, заперечують причетність до вибухів.

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Кримський міст може бути ще раз атакований / колаж: Главред, фото: Telegram-канали

Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак вважає, що третій удар по Кримському мосту попри всі заходи безпеки окупантів цілком реальний і може бути раптовим і несподіваним.

Він звернув увагу, що ремонт Кримського мосту для окупантів та місцевих колаборантів - це величезна можливість збагатитися за рахунок різних корупційних схем.

"Крім сакрального значення міст - це велика каструля, з якої можна їсти дуже багато і дуже довго. Ніхто грошей шкодувати на цю штуку не буде. Зараз є вікно можливостей намалювати все, що завгодно в кошторис", - розповів експерт в ефірі телеканалу FREEДОМ.

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Ступак наголосив на професіоналізмі українських спецслужб, які, до речі, заперечують причетність до вибухів.

"Зверніть увагу, Кримський міст страждає дуже креативно... У жовтні минулого року він постраждав, коли вантажівка, начинена вибухівкою, проїхала Кримським мостом і вибухнула якраз у той момент, коли з ним порівнявся ешелон з паливом... Почали перевіряти всі автомобілі", - зазначив Ступак.

Він пояснив, що українські спецслужби спрацювали на випередження, вирішили більше не тягати машини на міст, вирішили вдарити під мостом із використанням дронів. При тому, що там була велика охорона, надводні кораблі, катери протидиверсійні.

"Росгвардія патрулювала із переносними зенітними комплексами... Зрозуміло, що зараз посилять охорону, кораблі виставлять біля кожної опори. Нехай краще корабель втопиться, а міст не постраждає. Я більше, ніж впевнений, що третій удар може бути раптовим і несподіваним", - підсумував експерт.

Удар по Кримському мосту

Нагадаємо, що вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Російські Тelegram-канали уточнюють, що на мосту "впав" проліт. Перед цим було чути щонайменше два вибухи.

Військовий експерт пояснив, чим і як можна знищити Кримський міст. Владислав Селезньов розповів про плани сил оборони України зі створення цілого флоту морських дронів-камікадзе.

РФ не зможе відновити Кримський міст. Вже настав критичний момент, коли відремонтувати міст не вийде. Наразі продовжує функціонувати залізнична частина Керченського мосту, через яку РФ і перекидає військову техніку та боєприпаси.

Екс-спікер Генштабу розкрив, чим атакували Кримський міст. Росія після припинення "зернової угоди" може вдатися до ескалації ситуації в басейні Чорного моря, вважає Владислав Селезньов.

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