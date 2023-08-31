"Крим стане пасткою": Жданов спрогнозував терміни звільнення півострова

Коли ЗСУ вийдуть на Азовське узбережжя, потрібно буде входити в Крим, вважає Олег Жданов.

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Олег Жданов спрогнозував терміни звільнення Криму / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов спрогнозував терміни звільнення захопленого Росією українського Криму.

За його словами, до цього питання потрібно повернутися в кінці жовтня - на початку листопада.

"Тоді ми будемо розуміти, де знаходиться лінія фронту. Якщо у нас буде достатньо сил і засобів, то в листопаді ми вийдемо на Азовське узбережжя. Одразу потрібно буде входити в Крим. Тоді це буде цілком можливо, тому що росіяни вже відчувають величезні проблеми з логістикою через Кримський міст ", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

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За його словами, відновлення роботи поромної переправи говорить про те, що Кримський міст не здатний перевозити необхідну російським військам кількість вантажів.

"І якщо Кримський міст ще й добити далекобійними ракетами і влаштувати полювання за великими десантними кораблями, які перевозять військові вантажі, Крим перетвориться на анклав і пастку для росіян. Півострів стане островом, і у нас з'являться всі шанси зайти в Крим і почати визвольну операцію", - пояснив Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Звільнення Криму

Президент України Володимир Зеленський назвав спосіб звільнити Крим без боїв. На думку президента України, можна буде "дотиснути демілітаризацію країни-агресора Росії" в тимчасово окупованому Криму політичним шляхом.

За його словами, це можна буде зробити тоді, коли українські військові виженуть російських загарбників з півдня нашої держави і вже стоятимуть на адміністративному кордоні з окупованим півостровом. Це дозволило б зменшити кількість жертв.

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють.

Представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що Сили оборони України отримали вогневий контроль над усім захопленим Кримом. Тепер там немає жодної точки, до якої не дотягувалися б ЗСУ. За його словами, на балансі української армії є не лише ракети Storm Shadow, а й інше серйозне озброєння. Кримчанам слід триматися подалі від військових об'єктів.

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