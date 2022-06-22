Кислиця в ООН закликав світ покінчити з російським фашизмом, інакше наступна війна буде неминучою

Сергій Кислиця закликав покінчити з російським фашизмом / Фото Reuters

Світ повинен покласти край російському фашизму "прямо зараз". Інакше якщо президенту РФ Володимиру Путіну або його наступнику вдасться "відростити свої відрубані клешні, просочені кров'ю українців, наступна війна буде неминучою, і цивілізований світ заплатить втричі більшу ціну, ніж сьогодні". Про це заявив у вівторок, 21 червня, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Перетворення Росії на агресивний фашистський режим вже продемонструвало її нездатність утриматися від нападу на тих, кого вона вважає слабкою здобиччю. Це має бути зупинено всіма нами - і чим швидше, тим краще", - підкреслив він, передає Укрінформ.

За словами Кислиці, Росія постійно вдається до тактики "агресивної мімікрії, коли хижак отримує перевагу, представляючи себе жертвою".

Він уточнив, що антифашистська і антинацистська риторика РФ не повинна вводити в оману.

"Це просто ще один прояв агресивної мімікрії, яка пішла далі – навішування на українців ярлика "неонацистів", щоби дегуманізувати їх і зробити законною мішенню для російських військових", – пояснив постпред України в ООН.

Аналогічна динаміка спостерігається з насильником і жертвою, коли її звинувачують в тому, що вона "спровокувала" насильника на вчинення злочину, додав він.

Кислиця додав, що зараз немає іншого виходу для припинення цієї війни, окрім як притягнути агресора до відповідальності.

"Вірю, що майбутні судові процеси дадуть нам такі ж вичерпні відповіді на питання про те, як Росія перетворилася на агресивний і нелюдський режим", - зазначив він.

Кислиця зазначив, що світ упродовж тридцяти років потурав Москві безкарністю, що призвело до повномасштабної війни. Йдеться, зокрема, про довільне захоплення РФ місця в Радбезі ООН, війну в Чечні, утримання російських військ у Придністров'ї, війну проти Грузії, анексію Криму та військову агресію на Донбасі, військові злочини в Сирії, будівництво Північного потоку-2.

"Ці події неминуче привели Росію до її нинішнього становища – агресивної, фашистської держави, яка не має межі для свого злочинного поводження", - підкреслив постпред України в ООН.

Як повідомляв Главред, раніше представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН заявив, що російські окупанти провалили бліцкриг – блискавично захопити територію України і встановити тут свою владу. Тепер переходять до плану Б - створити гуманітарну катастрофу на всій території України.

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