Російський "великий наступ" виявився "пшиком": РФ зможе воювати лише до 2024 року - ГУР

Російські окупанти не можуть домогтися бажаних результатів. ЗСУ завдають їм максимальної шкоди.

Російський "великий наступ" виявився пшиком / Колаж фото 28 ОМБр імені рицарів Зимового походу, Міноброни РФ

Анонсований раніше "великий наступ" російських окупантів виявився "пшиком". Ворогові не вдалося домогтися бажаних результатів. Про це заявив представник Головного управління розвідки України Андрій Черняк, повідомляє Укрінформ.

"Анонсований пропагандою протягом декількох місяців так званий "великий наступ" обернулося для Росії "пшиком" – вони не отримали жодного значущого результату", – сказав Черняк.

Попри все це Москва не залишає спроб повністю захопити Луганську і Донецьку області. Однак завдяки розвідданим українські військові майстерно завдають ворогові максимальної шкоди.

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Черняк переконаний, що російська окупаційна армія зможе вести війну проти України максимум до 2024 року.

"Якщо ж посилити санкційний тиск, то критичні труднощі у держави-агресора почнуться раніше", - додав він.

Весняний контрнаступ ЗСУ

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що цієї весни в України є величезний шанс здійснити успішний контрнаступ. Все це може статися завдяки значному виснаженню російських окупаційних військ і використанню західної зброї. За словами Остіна, на даний момент Україна має "значну перевагу" над російськими силами, хоча лінія фронту зазнавала змін на різних напрямках протягом останнього часу.

Як зазначив військовий експерт Владислав Селезньов, пріоритетним напрямком для контрнаступу ЗСУ стане південь Запорізької та Херсонської областей. При цьому він підкреслив, що російська окупаційна армія розуміє, що Сили оборони України можуть наступати саме на цих напрямках, тому вона готується до цього і зміцнює оборонні рубежі.

Колишній радник Офісу президента, військово-політичний оглядач Олексій Арестович вважає, що ЗСУ можуть зазнати великих втрат під час контрнаступу. Це може статися у випадку, якщо Захід не передасть Україні далекобійні ракети.

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