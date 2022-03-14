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Крах РФ в Україні буде раптовим, а Путін не переживе поразки своєї армії – американський філософ

14 березня 2022, 11:52

Російська армія в Україні досягне точки, коли її не можна буде вивести, і при цьому буде неможливим доставити продовольство.

Російська армія зазнає краху в Україні, і він буде раптовим – Френсіс Фукуяма/ Twitter Francis Fukuyama, Reuters

Росія наближається до повної поразки у війні в Україні. Планування військових дій на українських територіях були абсолютно некомпетентними.

Російська влада помилково припускала, що українці прихильно ставляться до РФ, і що українські війська впадуть одразу після вторгнення. Проте такі настрої Москви перед розв’язанням війни були помилкою. Такі міркування висловив американський філософ Френсіс Фукуяма у своїй колонці для онлайнжурналу American Purpose.

"Очевидно, що російські солдати несли із собою парадну форму для параду перемоги в Києві, а не додаткові боєприпаси та пайки. На даний момент Путін долучив до цієї операції основну частину своїх військових – немає величезних резервів сил, які він міг би залучити, щоб додати до битви", – зазначив філософ.

На думку Фукуями, крах російської армії буде не повільним, а раптовим і катастрофічним. Підрозділи РФ досягнуть точки, коли їх не можна буде вивести, і при цьому буде неможливим доставити продовольство. Тоді моральний дух солдатів просто випарується.

Такий сценарій більше загрожує тим російським військовим, які перебувають на півночі України, каже Фукуяма. Росіяни краще себе почувають на півдні, проте і там їм буде важко зберегти свої позиції, якщо війська на півночі зазнають краху.

Враховуючи втрати, які вже понесли Росія та Україна, зараз немає дипломатичного вирішення і компромісу для двох держав у цій війні, вважає філософ.

Фукуяма вважає, що Путін не переживе поразки своєї армії.

"Він отримує підтримку, тому що його вважають сильною людиною. А що він може запропонувати, коли продемонструє некомпетентність і його позбавлять сили примусу?", – зазначає філософ.

Раніше повідомлялося, що в Росії вимагають усунути Путіна з президентського крісла. Громадський та політичний діяч РФ Леонід Гозман вимагає, щоб депутати Федеральних Зборів РФ розпочали процедуру усунення Володимира Путіна з посади президента.

Також астролог склав особистий гороскоп для президента РФ. Володимир Путін швидше за все помре через один-три місяці. Астролог також розповів, що вже за місяць-півтора в Росії може розпочатись серйозна війна.

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