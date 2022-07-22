Корбана не пустили в Україну: у нього забрали український паспорт

Геннадія Корбана позбавили українського громадянства / УНІАН

Українського бізнесмена і політика Геннадія Корбана не пустили в Україну і забрали у нього паспорт. Все це сталося на кордоні, документ забрали співробітники Держприкордонслужби після того, як президент України Володимир Зеленський своїм указом позбавив Корбана громадянства. У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент вилучення паспорта.

Прикордонники пояснили Корбану, що у нього забирають паспорт, так як його громадянство зупинено. Через це його і не пустили в країну.

Варто відзначити, що Корбан нещодавно виїхав до Європи. Виїхати з країни у нього вийшло легально, так як він батько трьох дітей.

У коментарі РБК-Україна Корбан підтвердив, що намагається в'їхати в Україну через пропускний пункт "Смільниця" у Львівській області.

"В результаті Я не можу тепер в'їхати ні по одному документу: ні по військовому квитку, ні по" Дії", ніяк. По суті, застряг тут у прикордонній зоні. Адвокати зараз розбираються, тому що не зрозуміло за яким документом, наприклад, я можу повернутися назад (до Польщі, - ред.)", - сказав Корбан.

За даними Obozrevatel, прессекретар Держприкордонслужби В'ячеслав Демченко впевнений в тому, що всі дії прикордонників були законні.

"Я не володію інформацією про перетин або спроби перетину кордону третіми особами. Розголошення такої інформації заборонено законодавством. При оформленні громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно в межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону", – сказав Демченко.

Раніше в мережі з'явився указ про позбавлення громадянства Геннадія Корбана, олігарха Ігоря Коломойського, нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича та інших. Варто зазначити, що на сайті президента цей указ не був опублікований.

Указ Зеленського про позбавлення Корбана громадянства / скріншот Сергія Власенка

В ефірі національного телемарафону секретар РНБО Олексій Данилов підтвердив наявність такого указу і додав, що він не був опублікований, так як там вказані персональні дані людей.

"Укази, якщо там є персональні дані, закриті. Ви можете не побачити їх, тому що укази про громадянство містять персональні дані. Чи будуть вони опубліковані, я вам не можу сказати, Оскільки у мене зовсім інші обов'язки", – зазначив він.

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Нагадаємо, 6 червня в рамках своєї чергової пресконференції український лідер Володимир Зеленський особисто заявив - Невзоров отримає громадянство України. І пояснив таке рішення фактором прагматичності.

"Маємо розгойдувати Росії як можемо. Треба це робити. Вважаю, що і ця хороша зброя теж – люди будь-якого громадянства, які виступають за Україну і її підтримують", - підкреслив президент.

Сам Невзоров сподівається, що його багаторічний досвід дуже стане в нагоді Україні в боротьбі з російською пропагандистською машиною, частиною якої йому довелося бути кілька десятиліть.

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