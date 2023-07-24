У 5 містах окупованого Криму вночі лунали вибухи: злетів у повітря склад БК

У ніч на 24 липня в декількох районах тимчасово окупованого Криму були чутні вибухи. Голосно у Криму було приблизно в один і той же час в різних містах – після 1:30.
Зокрема, звуки вибухів чули жителі Феодосії, Старого Криму та Сімферополя, передає Telegram-канал "Кримський вітер".
В Армянську та Джанкої також лунали гучні періодичні вибухи, які супроводжувалися кулеметною або автоматною чергою.
Про причини вибухів не повідомляється.
Трохи пізніше гриміли вибухи також і в Феодосії. За непідтвердженими даними, почалася пожежа.
"Можливо, порт", - йдеться у повідомленні.
Близько сьомої години ранку Кримський вітер повідомив про детонацію в смт Вільне в Джанкойському районі
"Чути також в Джанкої та Красногвардійському", - йдеться в повідомленні.
За даними російського Telegram-каналу 112, три ракети вдарили по складу з боєприпасами в селищі Вільне в Криму. Внаслідок удару почалася пожежа.
Тим часом гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про "приліт" по складу боєприпасів в Джанкойському районі.
Також, за його словами, 11 безпілотників були збиті або посаджені системами РЕБ.
Окупаційна "влада" Криму повідомила, що призупинено рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільній трасі Джанкой – Сімферополь.
"Ухвалено рішення про евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця НП у Джанкойському районі до пунктів тимчасового розміщення", - написав Аксьонов.
Дивіться відео - В окупованом Криму пролунали вибухи:
Вибухи в Криму
22 липня в захопленому російськими окупантами Криму пролунали вибухи, крім того, місцева "влада" перекрила рух Кримським мостом. Потужні вибухи були чутні в районі Джанкоя.
Окупаційна "влада" Криму підтвердила інформацію про атаку БПЛА. При цьому було ухвалено рішення про евакуацію людей.
Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, внаслідок успішно завданого удару Силами оборони України знищено нафтобазу та склад з боєприпасами російських окупантів у Криму.
Удар по ворогу було завдано в Жовтневому районі окупованого РФ півострова.
Інші новини: