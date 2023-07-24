УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У 5 містах окупованого Криму вночі лунали вибухи: злетів у повітря склад БК

Анна Ярославська
24 липня 2023, 07:39 оновлено 24 липня, 08:36
1804
Звуки вибухів чули жителі Феодосії, Старого Криму та Сімферополя. В Армянську та Джанкої також лунали гучні періодичні вибухи.
Крим
Вночі в Криму були чутні вибухи / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

У ніч на 24 липня в декількох районах тимчасово окупованого Криму були чутні вибухи. Голосно у Криму було приблизно в один і той же час в різних містах – після 1:30.

Зокрема, звуки вибухів чули жителі Феодосії, Старого Криму та Сімферополя, передає Telegram-канал "Кримський вітер".

В Армянську та Джанкої також лунали гучні періодичні вибухи, які супроводжувалися кулеметною або автоматною чергою.

відео дня

Про причини вибухів не повідомляється.

Трохи пізніше гриміли вибухи також і в Феодосії. За непідтвердженими даними, почалася пожежа.

"Можливо, порт", - йдеться у повідомленні.

Близько сьомої години ранку Кримський вітер повідомив про детонацію в смт Вільне в Джанкойському районі

"Чути також в Джанкої та Красногвардійському", - йдеться в повідомленні.

За даними російського Telegram-каналу 112, три ракети вдарили по складу з боєприпасами в селищі Вільне в Криму. Внаслідок удару почалася пожежа.

Тим часом гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про "приліт" по складу боєприпасів в Джанкойському районі.

Також, за його словами, 11 безпілотників були збиті або посаджені системами РЕБ.

У 5 містах окупованого Криму вночі лунали вибухи: злетів у повітря склад БК
В окупованому Криму підіймається дим / скриншот

Окупаційна "влада" Криму повідомила, що призупинено рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільній трасі Джанкой – Сімферополь.

"Ухвалено рішення про евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця НП у Джанкойському районі до пунктів тимчасового розміщення", - написав Аксьонов.

Дивіться відео - В окупованом Криму пролунали вибухи:

У 5 містах окупованого Криму вночі лунали вибухи: злетів у повітря склад БК

Вибухи в Криму

22 липня в захопленому російськими окупантами Криму пролунали вибухи, крім того, місцева "влада" перекрила рух Кримським мостом. Потужні вибухи були чутні в районі Джанкоя.

Окупаційна "влада" Криму підтвердила інформацію про атаку БПЛА. При цьому було ухвалено рішення про евакуацію людей.

Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, внаслідок успішно завданого удару Силами оборони України знищено нафтобазу та склад з боєприпасами російських окупантів у Криму.

Удар по ворогу було завдано в Жовтневому районі окупованого РФ півострова.

Інші новини:

війна в Україні новини України новини Криму вибух війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Потужно просунулися і звільнили території: Міноборони - про контрнаступ ЗСУ

Потужно просунулися і звільнили території: Міноборони - про контрнаступ ЗСУ

10:02 Україна
РФ люто атакує Одесу: в NYT пояснили, чому місто таке важливе у війні

РФ люто атакує Одесу: в NYT пояснили, чому місто таке важливе у війні

09:26 Україна
"Росія вже програла": Блінкен зробив сильну заяву щодо України

"Росія вже програла": Блінкен зробив сильну заяву щодо України

09:17 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:40

Ілюзія для пильних і уважних: знайдіть гонщика менш ніж за 6 секунд

10:18

Кілька хвилин і готово: чим видалити жирну пляму в домашніх умовах

10:18

"Пообіцяв угамувати свій запал": у Мережі дізналися, яку долю в РФ приготували Гіркіну

10:14

Чому ми неправильно пишемо "по батькові" і "будь ласка": Авраменко пояснив помилкуВідео

10:02

Потужно просунулися і звільнили території: Міноборони - про контрнаступ ЗСУ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:26

РФ люто атакує Одесу: в NYT пояснили, чому місто таке важливе у війні

09:17

"Росія вже програла": Блінкен зробив сильну заяву щодо України

09:09

Посуд з нержавійки став антипригарним: дівчина показала дивовижний трюкВідео

09:00

Після звільнення Бахмута в Росії почнеться бунт, а втрата Криму доб'є Путіна – ЗагороднійЕксклюзив

Реклама
08:58

Як зберегти аличу на зиму і що можна приготувати з неї вже зараз

08:37

Православний календар на серпень 2023: які свята відзначатимемо

08:33

"Благословенна Вами ракета влучила у вівтар храму": в УПЦ МП звернулися до патріарха Кирила

08:20

РФ атакувала Одеську область: "Шахеди" били по Дунайських портах, є постраждалі

07:39

У 5 містах окупованого Криму вночі лунали вибухи: злетів у повітря склад БКВідео

06:48

Вибухи в Москві – місто атакували дрони: що відомоВідео

06:15

Путін побачив страхи ЗаходуПогляд

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 24 липня

03:00

"Не поможе ні вода, ні мило": Авраменко розповів, як не сплутати комплімент з образою

02:10

Як використовувати опале яблуко: досвідчені дачники розкрили хитрий фокус

01:35

Пішов проти двох партій війни: Піонтковський назвав причину арешту Гіркіна

Реклама
00:09

Війна в Україні закінчиться влітку 2024 року - Резніков

23 липня, неділя
23:52

Телевізор, холодильник та бібліотека: у РФ повідомили, де тримають Гіркіна

23:07

Потужний удар по Одесі: РФ навмисно запустила неточні ракети - Міноборони

23:02

Неймовірно складна головоломка: лише люди з високим IQ знайдуть відповідь

22:09

Сергій Стерненко. Росіяни радіють ракетному удару по ОдесіВідеоблоги

22:07

Грози, град і шквали: Україну атакують сильні зливи

21:59

Онуфрій, то Путіна вбивця чи ні?Погляд

21:50

"Це очевидно": Зеленський назвав рецепт закінчення війни

21:00

Буде "курсовий штиль": прогноз по курсу долара на наступний тиждень

20:15

Початок контрнаступу ЗСУ сильно затримався: Зеленський відкрито назвав причину

20:11

Україна отримає винищувачі F-16 через кілька місяців - Блінкен

19:49

Замолював гріхи: Путін пішов ставити свічки в храм відразу після удару по ОдесіФото

19:14

"Вагнерівці" колонами прибувають до РБ: в ГУР розповіли, чи є загроза для України

19:00

Як буде українською "кому счастье, а кому несчастье": Авраменко дав дивну відповідьВідео

18:15

"Вибухнуло і вибухнуло": попи з УПЦ МП цинічно висловилися про удар по ОдесіФотоВідео

18:00

Навіщо 24 липня потрібно перерахувати всі гроші: прикмети і що не можна робити

17:45

Зеленський назвав, як перемогти ракетний терор РФ

17:44

В ООН зганьбилися цинічною заявою щодо потужного удару РФ по Одесі

17:00

Ракетний удар по Одесі: 25 історичних будівель перетворилися на руїниФото

16:56

Співачка Камалія несподівано повернулася в Україну, але не одна

Реклама
16:29

Як зробити відпадні курячі крильця: секрет криється в одному інгредієнті

16:22

Україну накрила найпотужніша магнітна буря: обрушився майже 7-бальний шторм

16:07

ЗСУ обвалять Запорізький фронт: журналістка пояснила, коли Путіну прийде кінець

15:58

Грає в довгу: експерт викрив Кейт Мідлтон в жорсткості

15:43

Простий трюк для iPhone, який миттєво звільнить місце на пристрої

15:42

"Розпочався період масових обстрілів": названо 8 міст України, де РФ готує атаку - прогноз

15:24

"Сльози на очі навертаються": мама Корольової змінилася до невпізнання

15:22

Сили РФ у Криму чекає удар: Братчук розповів, якою буде відповідь ЗСУ за Одесу

15:16

Як одеситка Тодоренко відреагувала на обстріл ОдесиВідео

15:04

Все в уламках: відомий ведучий опинився в епіцентрі удару по ОдесіФото

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти