У 5 містах окупованого Криму вночі лунали вибухи: злетів у повітря склад БК

Звуки вибухів чули жителі Феодосії, Старого Криму та Сімферополя. В Армянську та Джанкої також лунали гучні періодичні вибухи.

https://glavred.net/ukraine/v-pyati-gorodah-okkupirovanogo-kryma-nochyu-gremeli-vzryvy-10487866.html Посилання скопійоване

Вночі в Криму були чутні вибухи / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

У ніч на 24 липня в декількох районах тимчасово окупованого Криму були чутні вибухи. Голосно у Криму було приблизно в один і той же час в різних містах – після 1:30.

Зокрема, звуки вибухів чули жителі Феодосії, Старого Криму та Сімферополя, передає Telegram-канал "Кримський вітер".

В Армянську та Джанкої також лунали гучні періодичні вибухи, які супроводжувалися кулеметною або автоматною чергою.

відео дня

Про причини вибухів не повідомляється.

Трохи пізніше гриміли вибухи також і в Феодосії. За непідтвердженими даними, почалася пожежа.

"Можливо, порт", - йдеться у повідомленні.

Близько сьомої години ранку Кримський вітер повідомив про детонацію в смт Вільне в Джанкойському районі

"Чути також в Джанкої та Красногвардійському", - йдеться в повідомленні.

За даними російського Telegram-каналу 112, три ракети вдарили по складу з боєприпасами в селищі Вільне в Криму. Внаслідок удару почалася пожежа.

Тим часом гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про "приліт" по складу боєприпасів в Джанкойському районі.

Також, за його словами, 11 безпілотників були збиті або посаджені системами РЕБ.

В окупованому Криму підіймається дим / скриншот

Окупаційна "влада" Криму повідомила, що призупинено рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільній трасі Джанкой – Сімферополь.

"Ухвалено рішення про евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця НП у Джанкойському районі до пунктів тимчасового розміщення", - написав Аксьонов.

Дивіться відео - В окупованом Криму пролунали вибухи:

Вибухи в Криму

22 липня в захопленому російськими окупантами Криму пролунали вибухи, крім того, місцева "влада" перекрила рух Кримським мостом. Потужні вибухи були чутні в районі Джанкоя.

Окупаційна "влада" Криму підтвердила інформацію про атаку БПЛА. При цьому було ухвалено рішення про евакуацію людей.

Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, внаслідок успішно завданого удару Силами оборони України знищено нафтобазу та склад з боєприпасами російських окупантів у Криму.

Удар по ворогу було завдано в Жовтневому районі окупованого РФ півострова.

Інші новини: