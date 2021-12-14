"Копів викликали, але ті не доїхали": на Чернігівщині спіймали чоловіка, який вбив співмешканку і місяць ховався

На Чернігівщині спіймали чоловіка, який вбив співмешканку і місяць ховався/ gazeta-apelsin.com

У селі Кладьківці (Чернігівська область) в хліві в покинутому будинку виявили 44-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві співмешканки і переховувався від поліції. Про це повідомляє портал ТСН з посиланням на правоохоронців.

Підозрюваний у вбивстві був виявлений родичами покійної, які і викликали поліцію. Чоловіка затримали. За версією слідства, він на очах у чотирьох дітей вбив їх матір-свою співмешканку.

Причому того вечора 9-річний хлопчик дзвонив у поліцію і кричав про те, що чоловік жорстоко б'є його матір. Однак дитина назвала колишню, до декомунізації, назву вулиці і копи не змогли знайти будинок.

Підозрюваний місяць переховувався в полях і занедбаних приміщеннях. Коли його затримали, він розповів, що жінку вбив на грунті ревнощів.

"Поліцейські встановили, що 44-річний підозрюваний майже місяць переховувався в навколишніх полях. За словами чоловіка, він харчувався яблуками, а спав у ємності з-під добрив. Поліцейські затримали підозрюваного, йому загрожує до 15 років позбавлення волі", — говорить прессекретар Національної поліції по Чернігівській області Наталія Слабеняк.

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Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області в селі Гатне, в Деражнянському районі, 58-річний чоловік жорстко розправився зі своєю дружиною.

Чоловік убив дружину та ще й у день її народження. Після розправи чоловік побіг до сусіда і розповів про трагедію. Правоохоронці затримали підозрюваного. санкція якої передбачає до 15 років ув'язнення.