Копа-зрадника наздогнала карма: на окупованій Херсонщині підірвали колаборанта

На окупованій частині Херсонської області знищено поліцейського-колаборанта, який перейшов на бік ворога.
В результаті підриву авто був ліквідований так званий командир взводу ППС (патрульно-постової служби) ОМВД Новокаховського міського відділу ГУ МВС. Про це повідомляють ресурси окупантів.
"За даними слідства, 17.03.2023 невстановлена особа заклала спеціальний пристрій під ліве крило автомобіля ВАЗ-2121, яким керував командир взводу ППС ОМВС Новокаховського МВ ГУ МВС Херсонської області", — йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що коли зрадник проїжджав по Ювілейному Херсонської області, стався підрив, в результаті якого співробітник поліції помер на місці, його дружина і дочка отримали тілесні ушкодження.
У СК Росії уточнили, що дружина колаборанта - "начальник штабу ОМВД Новокаховського МВ ГУ МВС РФ" в захопленій Херсонській області.
Раніше повідомлялося, що в захопленому РФ Криму в результаті успішних дій українських партизан АТЕШ знищено двох офіцерів Росгвардії.
"АТЕШ працює. Мінус два офіцери Росгвардії", - йдеться в Telegram-каналі Аtesh_ua.
Нагадаємо, в районі Красноярська, в ніч на 4 січня партизани зупинили рух поїздів на залізниці, в тому числі військових ешелонів РФ.
"Військова розвідка України фіксує активізацію руху Опору в РФ", - йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
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