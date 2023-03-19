Копа-зрадника наздогнала карма: на окупованій Херсонщині підірвали колаборанта

Спеціальний вибуховий пристрій заклали під ліве крило автомобіля зрадника.

На Херсонщині підірвали колаборанта / скріншот

На окупованій частині Херсонської області знищено поліцейського-колаборанта, який перейшов на бік ворога.

В результаті підриву авто був ліквідований так званий командир взводу ППС (патрульно-постової служби) ОМВД Новокаховського міського відділу ГУ МВС. Про це повідомляють ресурси окупантів.

"За даними слідства, 17.03.2023 невстановлена особа заклала спеціальний пристрій під ліве крило автомобіля ВАЗ-2121, яким керував командир взводу ППС ОМВС Новокаховського МВ ГУ МВС Херсонської області", — йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що коли зрадник проїжджав по Ювілейному Херсонської області, стався підрив, в результаті якого співробітник поліції помер на місці, його дружина і дочка отримали тілесні ушкодження.

У СК Росії уточнили, що дружина колаборанта - "начальник штабу ОМВД Новокаховського МВ ГУ МВС РФ" в захопленій Херсонській області.

Вибух у Херсонській області / скріншот

Раніше повідомлялося, що в захопленому РФ Криму в результаті успішних дій українських партизан АТЕШ знищено двох офіцерів Росгвардії.

"АТЕШ працює. Мінус два офіцери Росгвардії", - йдеться в Telegram-каналі Аtesh_ua.

Нагадаємо, в районі Красноярська, в ніч на 4 січня партизани зупинили рух поїздів на залізниці, в тому числі військових ешелонів РФ.

"Військова розвідка України фіксує активізацію руху Опору в РФ", - йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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