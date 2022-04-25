У захопленій Кремінній прогримів вибух: злетіли на повітря силовики-зрадники

Вибух стався під час наради так званого "народного мера" Кремінної зі зрадниками з силових структур.
В тимчасово окупованому РФ місті Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області пролунав вибух у міському виконкомі.
В результаті загинули представники силових структур, які перейшли на бік окупантів РФ, розповів в Telegram радник глави МВС Антон Геращенко.
"Годину тому в результаті порушення правил пожежної безпеки в міськвиконкомі стався вибух побутового газу. В результаті багато загиблих і поранених. За дивним збігом обставин вибух газу стався під час наради так званого "народного мера" Кремінної зі зрадниками з силових структур. Кажуть, що всі, хто зрадив присягу на вірність народу України – загинули", - додав Геращенко.
Раніше повідомлялося про те, що в Луганській області четверо міських голів виявилися зрадниками, які погодилися на співпрацю з російськими окупантами.
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