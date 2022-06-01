Контрудар ЗСУ на Херсонщині: у Міноборони розповіли про "частковий успіх"

Окупанти РФ облаштовують другу і третю лінію оборони в Херсонській області.
У Херсонській області, є частковий успіх, якого вдалося досягти окремими контрнаступальними діями ЗСУ.
Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. Він зазначив, що в Херсонській області противник зараз намагається утримувати зайняті рубежі.
"Зокрема, за нашою інформацією, він вже обладнає другу і третю лінію оборони. Є частковий успіх у Херсонській області, якого нам вдалося досягти окремими успішними контрнаступними діями певних підрозділів ЗСУ", - повідомив Мотузяник.
При цьому він зазначив, що ситуація непроста. Спікер нагадав, що окупанти відключили мобільний зв'язок у Херсонській області.
"Тому все дуже складно поки що", - додав Мотузяник.
читайте такожОкупанти РФ перекидають резерви і готують штурм на трьох напрямках
Дивіться онлайн новини Херсона
Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.
Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко В ефірі національного телемарафону, про успішні дії Захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.
Читайте ще:
- ЗСУ знищили "бойового бурята" - чемпіона з танкового біатлону
- "Крокодил" знищений на Харківщині: ЗСУ збили ударний вертоліт РФ
- ЗСУ вибивають окупантів з-під Харкова: Гіркін закотив істерику через втечу рашистів