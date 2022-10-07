Контрнаступ ЗСУ: на півдні деокуповано понад 2,4 тис. квадратних кілометрів

ЗСУ просуваються на півдні / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Збройні сили України в Херсонської області деокупували вже понад 2 тисячі 400 квадратних кілометрів території, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Що стосується нашої Херсонської області. Станом на сьогодні, з початку війни, Збройні Сили України деокупували понад 2 тисячі 400 квадратних кілометрів української землі на півдні. У Херсонському районі деокуповано шість населених пунктів, у Бериславському - 61. У цьому ж районі вже проведені стабілізаційні заходи в 19 населених пунктах. Також проводиться евакуація населення", - сказав він в ході брифінгу.

Представник ОП уточнив, що в селах Воронцівка і Високопілля відновлюють роботу трансформаторів. У селах Золота Балка та Гаврилівка Бериславського району проведено роботи з відновлення мобільного покриття. Також найближчим часом його повинні відновити в Новоолександрівці і Давидовому Броді.

"Фахівці відзначають, що є райони, в яких багато пошкоджень через наслідки військових дій. Частина критичної інфраструктури відновленню не підлягає. Мова про населені пункти Архангельське, Високопілля та Осокорівка", - зазначив він.

Тимошенко додав, що з початку деокупації на Херсонщині вже задокументовано 107 військових злочинів.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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