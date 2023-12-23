Контранступ ЗСУ 2024: Світан назвав пріоритетний напрямок

Немає сенсу звільняти Донбас, поки в тилу знаходиться Кримське угруповання, вважає Роман Світан.

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Роман Світан спрогнозував, чи зможуть ЗСУ утримати ініціативу на полі бою у 2024 році / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України

Збройні Сили України зможуть посилити наступ у 2024 році лише за допомогою поставок основних видів озброєння та дальніх засобів ураження – авіації та ракет з дальністю понад 100 миль. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Якщо в достатній кількості не буде авіації, далекобійних ракет, то швидкість руху української армії буде більше тієї, що була в цьому році. Це об'єктивні причини, пов'язані з певним протистоянням з росіянами, кількістю певних сил і засобів самих росіян", - сказав експерт.

Світан заявив, що наступальні дії, які були заплановані на 2023 рік, просто переносяться на наступний.

"Стратегічний напрямок руху - Азовське узбережжя, звільнення Криму. І виконання цих завдань прямо залежатиме від кількості техніки, а також від модифікації сил і засобів, які будуть нам виділені для виконання цих дій", - сказав Світан.

Що відбуватиметься на Східному фронті

Східний фронт наступного року перебуватиме в такому ж режимі, як і зараз. За його словами, немає сенсу звільняти Донецький регіон, поки в тилу знаходиться Кримське угруповання - в будь-який момент воно може вийти і вдарити, як це було в минулому році.

"А тому наступний 2024 рік - це рік Криму. Звільнення Донбасу - це 2025 рік, не раніше", - резюмував Світан.

Дивіться відео інтерв'ю Романа Світана Главреду про плани України на 2024 рік:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ у 2024 році

Україна в 2024 році планує новий контрнаступ ЗСУ, пише Welt. США отримали від Києва список побажань щодо озброєнь, куди увійшли винищувачі F-16 і F-18, ударні вертольоти Black Hawk і Apache, танки Abrams, безпілотники і боєприпаси.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний утримується від коментарів з приводу військових планів, включаючи будь-які заяви про запланований новий контрнаступ на 2024 рік.

"Ситуація на фронті не патова. Це війна, я не можу сказати, що я планую, що ми повинні робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якому - людські життя. Про це не можна говорити в жодному разі", - відповів Залужний, коментуючи матеріал німецького видання Welt.

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що Крим буде звільнений від російських окупантів у 2024 році. За його словами, деокупація півострова - стратегічна мета України.

"Я впевнений на 100 відсотків. Це наша стратегічна мета", - заявив Умеров.

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