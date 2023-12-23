УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Контранступ ЗСУ 2024: Світан назвав пріоритетний напрямок

Анна Ярославська
23 грудня 2023, 01:34
Немає сенсу звільняти Донбас, поки в тилу знаходиться Кримське угруповання, вважає Роман Світан.
Роман Світан, ВСУ
Роман Світан спрогнозував, чи зможуть ЗСУ утримати ініціативу на полі бою у 2024 році / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України

Збройні Сили України зможуть посилити наступ у 2024 році лише за допомогою поставок основних видів озброєння та дальніх засобів ураження – авіації та ракет з дальністю понад 100 миль. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Якщо в достатній кількості не буде авіації, далекобійних ракет, то швидкість руху української армії буде більше тієї, що була в цьому році. Це об'єктивні причини, пов'язані з певним протистоянням з росіянами, кількістю певних сил і засобів самих росіян", - сказав експерт.

Світан заявив, що наступальні дії, які були заплановані на 2023 рік, просто переносяться на наступний.

"Стратегічний напрямок руху - Азовське узбережжя, звільнення Криму. І виконання цих завдань прямо залежатиме від кількості техніки, а також від модифікації сил і засобів, які будуть нам виділені для виконання цих дій", - сказав Світан.

Що відбуватиметься на Східному фронті

Східний фронт наступного року перебуватиме в такому ж режимі, як і зараз. За його словами, немає сенсу звільняти Донецький регіон, поки в тилу знаходиться Кримське угруповання - в будь-який момент воно може вийти і вдарити, як це було в минулому році.

"А тому наступний 2024 рік - це рік Криму. Звільнення Донбасу - це 2025 рік, не раніше", - резюмував Світан.

Дивіться відео інтерв'ю Романа Світана Главреду про плани України на 2024 рік:

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ у 2024 році

Україна в 2024 році планує новий контрнаступ ЗСУ, пише Welt. США отримали від Києва список побажань щодо озброєнь, куди увійшли винищувачі F-16 і F-18, ударні вертольоти Black Hawk і Apache, танки Abrams, безпілотники і боєприпаси.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний утримується від коментарів з приводу військових планів, включаючи будь-які заяви про запланований новий контрнаступ на 2024 рік.

"Ситуація на фронті не патова. Це війна, я не можу сказати, що я планую, що ми повинні робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якому - людські життя. Про це не можна говорити в жодному разі", - відповів Залужний, коментуючи матеріал німецького видання Welt.

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що Крим буде звільнений від російських окупантів у 2024 році. За його словами, деокупація півострова - стратегічна мета України.

"Я впевнений на 100 відсотків. Це наша стратегічна мета", - заявив Умеров.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини України війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Роман Світан
Реклама

Головне за день

Контранступ ЗСУ 2024: Світан назвав пріоритетний напрямок

Контранступ ЗСУ 2024: Світан назвав пріоритетний напрямок

01:34 Україна
"Сушки" заманили в пастку: несподівана версія знищення літаків РФ на півдні

"Сушки" заманили в пастку: несподівана версія знищення літаків РФ на півдні

22:58 Україна
"Важливий день": Зеленський розповів про збиті російські Су-34

"Важливий день": Зеленський розповів про збиті російські Су-34

22:51 Україна
Всі головні новини

Популярне

Летіли бомбити ЗСУ у Кринках: подробиці збиття трьох російських Су 5096

Летіли бомбити ЗСУ у Кринках: подробиці збиття трьох російських Су

Частина переселенців втратить виплати: кому з 1 січня 2024 року скасують допомогу 5040

Частина переселенців втратить виплати: кому з 1 січня 2024 року скасують допомогу

Морози, сніг і вітер 20 м/с: синоптик назвав дати сильного похолодання 4520

Морози, сніг і вітер 20 м/с: синоптик назвав дати сильного похолодання

Є загиблі : у ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ 4133

"Є загиблі": у ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ

Останні новини

02:05

Дочка тяжкохворого Вілліса розчулила розповіддю про його стосунки з онукою

01:34

Контранступ ЗСУ 2024: Світан назвав пріоритетний напрямокВідео

22 грудня, п'ятниця
23:50

Відома документальна фотографка Влада Ліберова отримала поранення на фронті

23:35

Син Дімопулос майже наздогнав батька Джеджулу за зростом

23:25

Рівень ймовірності вас шокує: штучний інтелект навчився пророкувати смерть людини

Роман Світан: Завдання України на 2024 рік - удари на 500 км вглиб РосіїРоман Світан: Завдання України на 2024 рік - удари на 500 км вглиб Росії
23:10

Зник разом з грошима: Злату Огневич обдурив організатор і вкрав благодійні коштиВідео

23:07

"Прощавайте старі паспорти": українська акторка неочікувано змінила прізвище

22:58

"Сушки" заманили в пастку: несподівана версія знищення літаків РФ на півдніВідео

22:51

"Важливий день": Зеленський розповів про збиті російські Су-34

Реклама
22:44

"Почав жити": Інна Мірошниченко розповіла про успіхи прийомного синаВідео

22:26

Gepard і багато дефіцитних боєприпасів: Німеччина оголосила про нову допомогу

22:15

Росія панічно боїться двох речей: в ГУР розповіли, що найбільше лякає Кремль

21:54

Мобілізація 500 тисяч українців: Зеленський відверто висловився щодо ротації

21:30

Новий скандал: посадовець Міноборони привласнив 1,5 мільярда на снарядах для ЗСУ

21:15

В Україні готують ротацію військових: кого можуть відправити на передову

21:09

П'яти та руку будуть ніжними, як у малюка: фармацевт розповіла, як врятувати пересохлу шкіру взимку

21:07

"Москва горітиме": Світан розповів, коли росіяни підуть проти Кремля

20:00

Касетні та некеровані: Росія планує атакувати Україну новою зброєю

19:59

Є прорив: у Польщі розкрили сценарій скасування блокади кордону і назвали терміни

19:48

"Мʼясорубка працює на повну потужність": Барабаш про ситуацію поблизу Авдіївки

Реклама
19:37

Потужний вітер та сніг: Україну накрила сильна непогода

19:18

Мобілізація у ЗСУ українських чоловіків за кордоном: дві країни вже висловилися

19:17

Батьки за це платять: у Росії бандити "лікують" дітей від гомосексуальності

19:09

Блокування кордону: ситуація дійшла до критичної точкиПогляд

19:02

Астаф'єва відверто розповіла про роман з молодим хлопцем

19:01

"Другу ніч не сплю": син Мішиної потрапив до лікарні на відпочинку в Таїланді

18:59

Загроза нових ударів РФ по Києву: Жданов назвав ймовірні цілі окупантів

18:54

ЗСУ візьмуть під потужний вогневий контроль головну артерію окупантів - Гуменюк

18:32

Як правильно посадити малину: ці прості поради приголомшать садівників

18:16

Мобілізації за кордоном - бути: в Україні скоро опублікують новий законопроєкт

18:14

"Тупцюють на місці": росіяни не можуть прорвати оборону ЗСУ поблизу Бахмута - Фітьо

18:00

"У ППО РФ багато дірок": БПЛА влучили в ціль на території Росії – джерело в ГУР

17:58

Потрібно за 5 секунд вгадати, хто матір дитини: надзвичайно складна загадка

17:51

Як можна закріпити гірлянду на стіні і шторах: кращі ідеї для свята вдома

17:40

Сили оборони отримали всі 10 000 FPV-дронів з Операції "Єдність", на яку донатив Favbet реклама

17:34

Злились у міцних обіймах: 12-річного хлопчика повернули з російського полону

17:32

"Україна переможе": Володимир Зеленський назвав головні цілі України на 2024 рік

17:32

Росіяни 9 разів атакували ТЕС: у ДТЕК розповіли про серйозні пошкодження

17:26

Місячний календар 23 грудня 2023: чому в цей день треба боятися виделок, які падають

17:19

"Викручує зсередини": військовий емоційно висловився про легалізацію канабісу

Реклама
17:00

Україна створила 200-мильну смугу безпеки у Чорному морі: в ГУР розповіли деталі

16:55

Ми побачимо нестачу зброї у ЗСУ за однією ознакою - СвітанВідео

16:48

"Перемога-це капітуляція Москви": співак-воїн Юрко Юрченко потужно висловився про війну

16:48

Повітряна "засідка" на півдні: нові деталі вдалого "полювання" на три Су-34 РФ

16:40

"Хоч завтра": Світан розповів, чи може Україна отримати авіацію і ракети у 2024 році

16:33

В Україні виплатять благодійну пенсію: хто зможе її отримати

16:26

З цим впорається будь-яка дівчина: як витягнути колесо, яке з'їхало - робочий лайфхак

16:19

Дружина Мессі показалася в головному уборі від українського дизайнера

16:10

Частина переселенців втратить виплати: кому з 1 січня 2024 року скасують допомогу

16:07

"Є загиблі": у ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти