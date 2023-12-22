"Доведеться прикриватися Дніпром": Світан назвав 2 сценарії війни на 2024 рік

Якщо все піде за песимістичним сценарієм, то захисникам України доведеться перейти в глуху оборону, залишаючись на нинішній лінії фронту.

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Світан назвав 2 сценарії війни на 2024 рік/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, скрін

Полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан назвав оптимістичний та песимістичний сценарії війни на 2024 рік. Згідно з оптимістичним сценарієм, українські військові наступного року зможуть звільнити Херсонську область, частину Запорізької і Крим.

У разі песимістичного сценарію захисники України залишаться на тій лінії фронту, яка є зараз, і можливо навіть покинуть лівий берег Дніпра у Херсонській області. Про це Світан розповів в інтерв'ю Главреду.

"Ми зможемо звільнити Херсонську область, частину Запорізької і Крим – це максимум, більше не вийде. Це можливо при нормальному розвитку ситуації з поставками озброєнь, які ми замовили і хочемо бачити. Найпесимістичніший сценарій – ми залишимося на тій лінії фронту, яка є зараз, перейшовши в глуху оборону по всій лінії фронту і навіть підучи з лівого берега на правий, прикрившись Дніпром", – спрогнозував військовий експерт.

За його словами, у разі песимістичного сценарію, українським військовим доведеться працювати дальніми засобами ураження, залишаючись на місці.

У той же час Світан зазначає, що в оптимістичному сценарії для нас у пріоритеті є дістати у країні-агресорці Росії на глибину в 500 кілометрів, десь від Москви до Каспію, тобто відпрацювати військові об'єкти до Волги.

"Ще один песимістичний сценарій для нас – недостатня кількість зенітно-ракетних комплексів і можливість росіян знищувати нашу критичну інфраструктуру. Вони можуть цього домогтися – повністю, звичайно, не знищать, але можуть створити проблеми, особливо енергетиці та тепловій генерації", – додав Світан.

Дивіться відео інтерв'ю Романа Світана Главреду про сценарії на фронті у 2024 році:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

В американському Інституті вивчення війни (ISW) спрогнозували катастрофічні наслідки у разі зупинки надання військової допомоги Україні. Позиційна війна в Україні не є стабільною тупиковою ситуацією, оскільки баланс може схилитися в будь-який бік через рішення, ухвалені на Заході.

Також в ISW зазначали, що росіяни можуть почати новий масований наступ. Зокрема, в ISW вважають, що російські загарбники можуть активізувати наступальні операції незалежно від погодних умов. Зазначається, що Білий дім вважає, що для окупантів буде легше діяти в умовах, коли ґрунт буде замерзати наприкінці січня та в лютому 2024 року.

Нагадаємо, командир 2-го механізованого батальйону окремої президентської бригади ЗСУ Ігор Губаренко назвав песимістичний та оптимістичний сценарії того, як закінчиться війна в Україні.

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