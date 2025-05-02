"Кінні патрулі повертаються": поліція посилить контроль на набережних і в парках

Правоохоронці пояснили, що там, де не проїде службове авто, оперативно прибуде велопатруль або кінний патруль.

https://glavred.net/ukraine/konnye-patruli-vozvrashchayutsya-policiya-usilit-kontrol-na-naberezhnyh-i-v-parkah-10661204.html Посилання скопійоване

На вулицях України знову з'являться кінні патрулі / колаж: Главред, фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Коротко:

Вело-, мото- та кінні патрулі повертаються

Мотопатрульні першими реагуватимуть на ДТП із потерпілими

Патрульна поліція України відкрила "літній" сезон. Йдеться про повернення на вулиці міст кінних, а також велосипедних і мотопатрулів. Про це повідомляє прес-служба правоохоронців у Facebook.

"Сезон офіційно відкрито: вело-, мото- та кінні патрулі повертаються", - розповіли в поліції. відео дня

Зазначається, що зустріти патрульних на велосипедах, мотоциклах і конях відтепер можна:

у парках;

на набережних;

у скверах;

у зонах відпочинку;

на центральних вулицях міст.

Правоохоронці пояснили, що там, де не проїде службове авто, оперативно прибуде велопатруль або кінний патруль.

"Щоб врятувати, допомогти або припинити правопорушення", - зазначили в поліції.

Крім того, додали в поліції, саме мотопатрульні першими реагуватимуть на ДТП із потерпілими, адже "завдяки мобільності, оминаючи затори, зможуть швидко дістатися до місця події та надати домедичну допомогу".

"Ваш захист і забезпечення правопорядку - наш пріоритет. До зустрічі на вулицях", - підсумували в поліції.

Новини поліції:

Використання автомобільного освітлення, яке не відповідає затвердженим стандартам - наприклад, встановлення синіх або фіолетових фар чи поворотників - може стати підставою для отримання штрафу.

28 квітня наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку в Миколаївській області. Під час виконання обов'язку, нападник кинув гранату в правоохоронців. Четверо поліцейських дістали поранення, один із них помер від отриманих травм.

Не кожна зупинка автомобіля патрульною поліцією є законною, тому водіям важливо знати свої права, щоб уникнути неправомірних дій з боку правоохоронців. Часто поліцейські перевищують свої повноваження або навмисно вводять водія в оману.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред