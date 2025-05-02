"Кінні патрулі повертаються": поліція посилить контроль на набережних і в парках

Коротко:
- Вело-, мото- та кінні патрулі повертаються
- Мотопатрульні першими реагуватимуть на ДТП із потерпілими
Патрульна поліція України відкрила "літній" сезон. Йдеться про повернення на вулиці міст кінних, а також велосипедних і мотопатрулів. Про це повідомляє прес-служба правоохоронців у Facebook.
"Сезон офіційно відкрито: вело-, мото- та кінні патрулі повертаються", - розповіли в поліції.відео дня
Зазначається, що зустріти патрульних на велосипедах, мотоциклах і конях відтепер можна:
- у парках;
- на набережних;
- у скверах;
- у зонах відпочинку;
- на центральних вулицях міст.
Правоохоронці пояснили, що там, де не проїде службове авто, оперативно прибуде велопатруль або кінний патруль.
"Щоб врятувати, допомогти або припинити правопорушення", - зазначили в поліції.
Крім того, додали в поліції, саме мотопатрульні першими реагуватимуть на ДТП із потерпілими, адже "завдяки мобільності, оминаючи затори, зможуть швидко дістатися до місця події та надати домедичну допомогу".
"Ваш захист і забезпечення правопорядку - наш пріоритет. До зустрічі на вулицях", - підсумували в поліції.
Новини поліції:
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Не кожна зупинка автомобіля патрульною поліцією є законною, тому водіям важливо знати свої права, щоб уникнути неправомірних дій з боку правоохоронців. Часто поліцейські перевищують свої повноваження або навмисно вводять водія в оману.
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