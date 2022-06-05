УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У МВС розкрили сценарій звільнення Донбасу: ЗСУ зайдуть на територію РФ

5 червня 2022, 16:16

Суть успішного контрнаступу в тому, щоб взяти стратегічні точки, пояснив Віктор Андрусів.

військовий ЗСУ
У МВС спрогнозували сценарій звільнення Донбасу / Фото Reuters

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявляє, що відвоювання окупованих частин Донецької та Луганської областей вимагатиме заходу на територію Російської Федерації.

У своєму Telegram він пояснив, чому наступати важче, ніж оборонятися.

"Суть успішного контрнаступу в тому, щоб взяти стратегічні точки. Наприклад, брати Херсон тяжкими боями, зі стратегічної точки зору, немає ніякого сенсу. Ми просто повернемо собі своє місто, ворог відійде подалі від Херсона, але все одно буде створювати нам багато проблем. Для російської армії загрозливою ситуацією буде, якщо ми візьмемо Нову Каховку, тому що стратегічна цінність цього міста дуже велика", - зазначив він.

За його словами, ворог знає про всі ці точки і добре там обороняється.

"Тому що коли захоплюється така стратегічна точка, то починає формуватися на цій території плацдарм, який створює географічну перевагу. Туди стягуються війська, підвозяться боєприпаси і з цього плацдарму визначається точка удару. Але зрозуміло, що ворог так само починає атакувати, проводить артилерійську підготовку, завдає ударів ще в процесі нашого висунення. І тому, за таких умов ми понесемо значні втрати і жертви. Ключову роль у таких штурмах відіграє виключно наявність озброєння", - підкреслив Андрусів.

"Якщо ми будемо проривати оборону, а ми так чи інакше будемо це робити, то штурмувати Херсон ніхто не буде. Досить нанести будь-який розсікаючий удар десь між Херсоном і новою Каховкою або з боку Енергодара, і таким чином візьмемо російські війська в оточення і відріжемо їх від поставок з Криму. У них не буде потужності і сил вибивати нас, тому їм краще буде відступити", - заявив Андрусів.

"Набагато складніше якраз відбивати Донбас: для цього нам треба зайти на територію Росії. Інакше доведеться відбивати території фактично в лоб. А такий захід на території РФ може мати негативні міжнародні наслідки для нас і втрату підтримки наших союзників", - підкреслив Андрусів.

Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Читайте ще:

війна Росії та України Віктор Андрусів
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:38

Україна повинна стати членом ЄС: "це наш моральний обов'язок" - Урсула фон дер Ляєн

16:35

Війна з Росією – чому все вирішиться вліткуПогляд

16:16

У МВС розкрили сценарій звільнення Донбасу: ЗСУ зайдуть на територію РФВідео

16:13

"Можуть ще два тижні робити вигляд, що він живий": Арестович розповів про життя після смерті ПутінаВідео

16:01

У "ДНР" хочуть стратити полонених іноземців: бойовики назвали їхні іменаВідео

Реклама
15:41

США відправляють в Україну бойові вертольоти Мі-17

15:41

"А де бікіні?": Івлєєва збентежила фото в прозорому ліфчику

15:28

Голова ВР про Угорщину: поливають Україну брудом і відбілюють Росію

15:25

Росіяни зганьбилися ракетним ударом по Києву: в УЗ рознесли заяви РФ про знищення складу танківВідео

15:18

ЄС може відмовитися від російського газу: вже розроблений план - єврокомісарВідео

14:46

"Який сенс приховувати?": Гребенщиков видав все, що думає про ЗМІ в РФ і війну в Україні

14:43

Рашистів вибивають з Херсонщини: ЗСУ звільняють окупований південьВідео

14:38

"Ганяють" літаки в напруженому режимі: Жданов оцінив небезпеку від авіації РФВідео

14:37

ЗСУ влаштували фаєр-шоу на Луганщині: знищили ворожий склад з боєприпасамиВідео

14:22

Чому запанікувала і метушиться РосіяПогляд

14:14

Сергій Стерненко. Матері окупантів скаржаться, що їхніх синів немаВідеоблоги

14:11

У МЗС зажадали від спікера парламенту Угорщини довідку з психлікарніВідео

13:49

"Потрібно 4-5 повноцінних бригад": Арестович розповів, коли Україна піде в контрнаступВідео

13:46

Ось він - нацизм: у Маріуполі не можна вийти на вулицю без довідки про "фільтрацію"

13:44

Контрудар ЗСУ у Сєвєродонецьку: у США розкрили деталіВідео

Реклама
13:29

ЗСУ знищили на Запоріжжі позицію ворожого відділення, 8 окупантів "пішли у пекло"Відео

13:22

Українців звільнять від сплати кредиту за знищене війною майно - Гетманцев

13:21

Україну розжарить до +31°С: синоптик назвав найспекотніший деньВідео

13:03

У Маріуполі окупанти не дають людям воду, зате щедро поливають газони

13:00

Гороскоп на завтра, 6 червня 2022: Левам – сварка з коханими, Скорпіонам – важливі зміни, Рибам - втрати

12:42

"Як правильно висвітлювати війну": СБУ отримала доступ до методички ФСБФото

12:33

"Навіщо один район міста "звільняє" інший": росіяни обстріляли Донецьк і спалилися перед місцевимиВідео

12:31

Рашисти відмовляються вмирати в Україні: масово тікають з поля боюВідео

12:21

Байден посварився з Маском: уїдливо "послав" того на Місяць

11:59

Путін погрожує новими ударами по території УкраїниВідео

11:47

Танки Leopard і ЗРК: Іспанія "дозріла" до постачання Україні важкого озброєння – ЗМІВідео

11:44

ЗСУ взяли в полон 8 рашистів у Сєвєродонецьку: запеклі бої за місто триваютьВідео

11:33

Розриває рашистів на шматки: Залужний показав потужні САУ М109А3 на передовійФотоВідео

11:19

Жіночий гороскоп на 6-12 червня: Овнам - розставання, Левам - підказки долі, Скорпіонам - грошова удачаВідео

11:00

Кадиров погрожує Україні сильнішим наступом РФ на Донбасі найближчими днямиВідео

10:58

Ту-95 били з акваторії Каспійського моря: нові подробиці ракетного удару по КиєвуВідео

10:23

Бити Росію її ж методами, або Чому Штати зволікають з постачанням озброєнь УкраїніПогляд

10:20

Рашисти отримали по зубах під Ізюмом і Лиманом: подробиці контрудару ЗСУФотоВідео

10:06

Експосол США заявив, що Україна має право бити по російській артилерії навіть на території РФВідео

09:40

"Взнаєш дурня по балачках": у Зеленського жорстко відповіли на дике хамство БудапештаВідео

Реклама
09:37

Окупанти підуть на штурм: астролог назвала дати запеклих боїв влітку - гороскоп для УкраїниВідео

09:24

ЗСУ відтіснили окупантів у Сєвєродонецьку і контролюють половину міста – ГайдайВідео

08:59

Ворог б'є по об'єктах Укрзалізниці: нові деталі ракетного удару по КиєвуВідео

08:39

Гороскоп на сьогодні 5 червня 2022: Ракам - розчарування, Дівам - важливі звістки, Рибам - заздрісникиВідео

08:35

ЗСУ відбили атаку ворога на Херсонщині: рашисти відійшли з великими втратамиВідео

08:25

Окупанти підсилюються біля Бахмута і Миколаєва: у Генштабі розповіли, що відбувається на фронтіВідео

07:13

Київ обстріляли ракетами: прогриміли вибухиВідео

06:27

Чому українцям пощастило більше, ніж курдамПогляд

04:44

Забула надіти верх: Белла Хадід знялася топлес в рекламі відомого брендуВідео

04:10

Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішаєВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти