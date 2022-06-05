У МВС розкрили сценарій звільнення Донбасу: ЗСУ зайдуть на територію РФ

У МВС спрогнозували сценарій звільнення Донбасу / Фото Reuters

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявляє, що відвоювання окупованих частин Донецької та Луганської областей вимагатиме заходу на територію Російської Федерації.

У своєму Telegram він пояснив, чому наступати важче, ніж оборонятися.

"Суть успішного контрнаступу в тому, щоб взяти стратегічні точки. Наприклад, брати Херсон тяжкими боями, зі стратегічної точки зору, немає ніякого сенсу. Ми просто повернемо собі своє місто, ворог відійде подалі від Херсона, але все одно буде створювати нам багато проблем. Для російської армії загрозливою ситуацією буде, якщо ми візьмемо Нову Каховку, тому що стратегічна цінність цього міста дуже велика", - зазначив він.

За його словами, ворог знає про всі ці точки і добре там обороняється.

"Тому що коли захоплюється така стратегічна точка, то починає формуватися на цій території плацдарм, який створює географічну перевагу. Туди стягуються війська, підвозяться боєприпаси і з цього плацдарму визначається точка удару. Але зрозуміло, що ворог так само починає атакувати, проводить артилерійську підготовку, завдає ударів ще в процесі нашого висунення. І тому, за таких умов ми понесемо значні втрати і жертви. Ключову роль у таких штурмах відіграє виключно наявність озброєння", - підкреслив Андрусів.

"Якщо ми будемо проривати оборону, а ми так чи інакше будемо це робити, то штурмувати Херсон ніхто не буде. Досить нанести будь-який розсікаючий удар десь між Херсоном і новою Каховкою або з боку Енергодара, і таким чином візьмемо російські війська в оточення і відріжемо їх від поставок з Криму. У них не буде потужності і сил вибивати нас, тому їм краще буде відступити", - заявив Андрусів.

"Набагато складніше якраз відбивати Донбас: для цього нам треба зайти на територію Росії. Інакше доведеться відбивати території фактично в лоб. А такий захід на території РФ може мати негативні міжнародні наслідки для нас і втрату підтримки наших союзників", - підкреслив Андрусів.

Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

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