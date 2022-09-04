Комбриг поранений, начальник артилерії загинув: ЗСУ знищили командний пункт бригади РФ

ЗСУ завдали удару по командному пункту бригади окупантів РФ / Фото УНІАН

В результаті точного удару бійців Збройних сил України стало відомо про нові втрати серед старших офіцерів окупаційних військ РФ.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

За його даними, в результаті артилерійського удару ЗС України був знищений командний пункт 34 окремої мотострілецької бригади (гірської) (в/ч 01485, Зеленчуцька) 49 загальновійськової армії Південного військового округу.

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При цьому командир бригади отримав поранення, а начальник артилерії бригади був знищений, уточнив Цимбалюк.

Підтверджені втрати серед керівного складу бригади:

командир бригади-поранений (легке поранення);

начальник артилерії бригади-загинув;

заступник командира бригади з озброєння-поранений (відірвало ногу).

Нагадаємо, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.

Бійці бригади імені Івана Богуна опублікували відповідне фото зі звільненого Високопілля.

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