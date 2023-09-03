Комбата Томова поклали обличчям у землю: як взяли в полон розвідників РФ – відео

У Мережі з'явилося відео, як українські військові в Херсонській області полонити групу російських військових на чолі з майором, командиром батальйону розвідників Юрієм Томовим.
Окупанти РФ потрапили в полон ЗСУ ще в серпні, проте нещодавно з'явилися відповідні кадри. Відео публікує Telegram-канал Supernova_plus.
На відео зафіксовано результати вдалої спецоперації ЗСУ на лівому березі Херсона в районі населеного пункту Козачі Лагері.
Відзначимо, що в полон ЗСУ потрапили не менше п'яти російських окупантів. Полоненим загарбникам зв'язали руки і поклали обличчям в землю.
Додамо, що на кадрах також можна помітити майора Томова.
Зітріть відео - ЗСУ взяли в полон комбата Юрія Томова:
Раніше повідомлялося, що спецпризначенці ЗСУ взяли в полон 19 росіян. Перших двох "заблукалих" росіян снайпери взяли під час пошуку позицій в районі Білогорівки.
Нагадаємо, полонений комбат РФ принизив Путіна і розкрив колосальні втрати окупантів в Україні. Втрати в батальйоні Юрія Томова досягають 30% від числа особового складу всього за кілька тижнів боїв в Україні.
Раніше повідомлялося, про зникнення російського командира майора Юрія Томова в Херсонській області. Експерт BILD Юліан Ріпці стверджує, що вранці 8 серпня ЗСУ провели "зухвалу вражаючу акцію" на Лівому березі Херсонської області, метою якої було викрадення майора Томова, який відповідає за прикордонну ділянку - щоб дізнатися більше про стратегію оборони російських сил в окупованій частині області.
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