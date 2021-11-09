Комаровський пояснив, яку вакцину від COVID-19 до кінця перевірили

Євген Комаровський / УНІАН

Відомий педіатр, доктор Євген Комаровський розповів - яка, за його даними, вакцина від коронавірусу COVID-19 до кінця досліджена вченими. Свою думку він висловив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Комаровський стверджує, що препарат Comirnaty від Pfizer-BioNTech (в просторіччі "Файзер") досліджений до кінця.

"По Пфайзеру закінчена третя фаза-повністю. Пфайзер досліджений до кінця, модерну теж практично до кінця", - стверджує педіатр.

Медик також каже, що просвітницькою роботою на тему необхідності вакцинації від коронавірусу повинна займатися влада, щоб переконати "твердолобих людей", які категорично противляться вакцинації.

Педіатр також додав, що в Україні повинні бути спеціальні люди, прямо призначені владою, які визначали б "вакцинальну політику".

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Нагадаємо, раніше Євген Комаровський заявляв про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.

За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.