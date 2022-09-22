Командири захисників Маріуполя залишаться в Туреччині до кінця війни - Зеленський

Володимир Зеленський і командири "Азова" / УНІАН і Telegram

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що згідно з досягнутими з російськими окупантами домовленостями, п'ятеро звільнених командирів полку Нацгвардії "Азов"перебуватимуть в Туреччині до кінця війни. Текст такого змісту був опублікований на офіційній сторінці президента в соцмережі Facebook.

"Україна повернула з російського полону 215 героїв. Ми дуже цінуємо внесок усіх, хто долучився до порятунку захисників, і ніколи не забудемо про це.Щиро дякую президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану за провідну роль у цьому процесі. Ми домовилися, що п'ятеро звільнених командирів "Азова" будуть перебувати в комфортних умовах в Туреччині до кінця війни і зможуть бачитися з сім'ями. Також Україна на знак подяки за допомогу нашій державі звільнила з полону Росії п'ятьох громадян Великобританії, двох - США, громадян Марокко, Швеції, Хорватії. Дякую за сприяння Саудівській Аравії", - йдеться в тексті.

Володимир Зеленський особливо зазначив, що Україна пам'ятає про всіх своїх громадян, які перебувають у російському полоні. І зробить все для того, щоб їх врятувати.

Нагадаємо, раніше 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед звільнених прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні.

Зокрема, в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки президента Ердогана знаходяться Денис Прокопенко "Редис", Сергій Волинський "Волинь", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко ‒ офіцери з командного складу полку "Азов".

А країні-агресору, Росії, в свою чергу повернули кума диктатора Путіна - Віктора Медведчука. І 55 російських окупантів.

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