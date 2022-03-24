Командири двох побитих кораблів окупантів у Бердянську виявилися зрадниками української присяги

Командири двох побитих кораблів окупантів у Бердянську / скріншот з відео

Командир двох пошкоджених десантних кораблів Чорноморського флоту окупантів в порту Бердянська виявилися офіцерами, які в 2014 році зрадниками України. Про це повідомляє прес-служба Військово-Морських сил ЗСУ.

Командир десантного корабля "Саратов"капітан 2 рангу Володимир Храмченков (колишній командир СДК "Кіровоград" українського флоту) в 2014 році зрадив присязі і перейшов на бік окупантів.

Його "товариш" капітан 2 рангу Павлов Юрій Вікторович, командир БДК "Новочеркаськ", на момент зради був старшим помічником командира БДК Костянтин Ольшанський.

"Сьогодні всі ми бачили, як кораблі тікали з порту Бердянська. На Саратові пожежа, здетонувала БК. На Новочеркаську 3 загиблих і 3 поранених", — йдеться в тексті повідомлення українських ВМС.

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Нагадаємо, раніше Збройні Сили України в порту Бердянськ знищили ворожий десантний корабель "Орськ".

"Доброго ранку, ми з України! У захопленому Росією порту Бердянськ знищено великий десантний корабель Орськ Чорноморського флоту окупантів. Слава Україні!",- йдеться в повідомленні ВМС Збройних Сил України в Facebook.

Як видно на фото інциденту, на "Орську" відразу виникла сильна пожежа.

Пізніше в Запорізькій обласній військово-цивільній адміністрації повідомили, що, крім знищення військового корабля окупантів "Орськ", виявилися пошкоджені ще два інших ворожих судна.

За їх словами, крім кораблів, бійцями ЗСУ вдалося знищити сховище палива місткістю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога.