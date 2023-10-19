Під самим боком росіян: Залужний побував на найгарячіших ділянках фронту

Головнокомандувач, зокрема, відвідав Авдіївський напрямок фронту.

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Залужний визначив послідовність кроків ЗСУ / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав найгарячіші ділянки фронту, які окупанти не припиняють атакувати.

На опублікованому в офіційному Telegram відео Залужний підкреслює, що "на війні немає простих ділянок фронту".

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ й оточити місто. Тут противник активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію.

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"Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника", - підкреслив Залужний.

Вказується, що з командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, Залужний визначив послідовність кроків ЗСУ з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів.

Залужний відвідав Авдіївський напрямок - дивіться відео:

На Куп'янському напрямку окупанти продовжують наступальні дії.

"Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах. Дякую кожній бригаді, усім захисникам, хто в бою за Україну. Разом - до Перемоги!" - підкреслив генерал.

Війна в Україні - останні новини

Росіяни продовжують наступати на Авдіївському напрямку. Ввечері 18 жовтня ситуація в місті - після невеликого "затишшя" - знову загострилась.

Армія Росії все ще намагається знайти "лазівку" в обороні ЗСУ, однак зазнає величезних втрат. Днями захисники розбили цілий броньований "кулак" окупантів на підступах до міста.

Крім того, ЗС РФ стягують додаткові сили на Куп'янський напрямок, бо хочуть захопити залізничний вузол, необхідний для підтримки логістики агресора.

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