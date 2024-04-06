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У Харкові відключають світло: Міненерго терміново звернулось до жителів

Юлія Закрепа
6 квітня 2024, 13:33
В "Харківобленерго" просять жителів Харкова за можливості зменшити енергоспоживання.
У Харкові відключають світло: Міненерго терміново звернулось до жителів
У Харькові відключення світла / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

У Харкові 6 квітня діють графіки відключення світла. Енергетики закликають жителів Харківщини знизити споживання електроенергії.

За даними Міненерго, у Харківській області діють погодинні графіки відключень світла. Через обмеження знеструмлено 300 тисяч абонентів. При цьому дефіциту електроенергії в енергосистемі немає.

Харківобленерго просить жителів Харкова за можливості зменшити енергоспоживання. Якщо світла довго не було, то після появи потрібно утримайтеся від увімкнення одразу всіх електроприладів.

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"Внаслідок перевантаження можуть відключатися автоматичні вимикачі у вашому домоволодінні, що призводить до знеструмлення осель та необґрунтованих звернень щодо відновлення електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Ситуація в Харкові

Нагадаємо, що РФ вдарила авіабомбами по Харкову, пролунали сильні вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що, за попередніми даними, обласний центр був атакований керованими авіаційними бомбами (КАБами).

В шести областях України ввели відключення світла. У Національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що компанія вимушена застосувати тимчасові заходи обмеження споживання електроенергії.

В Офісі Президента пояснили заяву Єрмака про наступ РФ на Харків. У матеріалі Politico йшлося про ракетні удари по Харкову. Це місто для Росії зараз стає головною метою ударів, пояснила прессекретарка Єрмака Дар'я Зарівна.

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