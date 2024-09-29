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"Капітулянти": у Зеленського жорстко рознесли китайсько-бразильський "мирний план"

Олексій Тесля
29 вересня 2024, 08:44
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Китайсько-бразильська ініціатива має капітулянтський характер, підкреслив Михайло Подоляк.
Подоляк
Михайло Подоляк відповів на ініціативу КНР і Бразилії / Колаж: Главред, фото: Facebook/Lula, ua.depositphotos.com, Facebook/mpodolyak2

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував китайсько-бразильську ініціативу зі створення платформи "Друзі миру", заявлену як план із припинення війни в Україні.

"Вона ні на що не буде впливати. Немає ніяких "друзів миру". Це "друзі капітуляції". Вони пропонують ці всі "мирні ініціативи", які виключно базуються на концепції РФ. Тобто - давайте негайно припинимо війну, залишимо РФ на окупованих територіях і не дамо РФ програти війну...", - наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Представник ОП переконаний у тому, що китайсько-бразильська ініціатива має капітулянтський характер, і звернув увагу на те, що, згідно з Формулою миру президента Володимира Зеленського, "все чітко базується на міжнародному праві".

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"Є виключно формула миру Зеленського, де все чітко базується на міжнародному праві. РФ не хоче ніякого миру, вона хоче припинення війни, але хоче отримати й оперативну паузу. Тому жодних мирних ініціатив, крім української, не може бути", - додав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Раніше спецпредставник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей заявив, що так званий "консенсус" Китаю та Бразилії - план із врегулювання війни в Україні- нібито здобув підтримку в понад 110 країнах світу.

Нагадаємо, президент Зеленський розкритикував позицію урядів Китаю і Бразилії щодо війни і заявив, що вона має досить "проросійський" вигляд, але це Китай не зупинило, і його представники нещодавно оголосили, що все ще сподівається на підтримку цієї ініціативи. Українська сторона почала грати на випередження і поширила документ із закликом не підтримувати китайський план.

Як повідомлялося раніше, у ЄС розкритикували підтримку Угорщиною китайського "мирного плану". Рішення Угорщини є унікальним для Європейського Союзу, однак інші члени навряд чи підуть таким самим шляхом.

'Капітулянти': у Зеленського жорстко рознесли китайсько-бразильський 'мирний план'
/ Инфографика: Главред

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