Арестович заявив, що РФ ніколи не візьме Київ, а вся Україна стане для окупантів Чорнобаївкою

Військовий наступ Росії на Україну завершиться провалом - Арестович / Reuters

Пріоритетом для окупаційних військ Росії в Україні залишається захоплення Києва, однак столиці нічого не загрожує. Серед головних напрямків для росіян залишаються Херсон, Миколаїв, зона ООС від Ізюма і Волновахи, а також Маріуполь. Очікується продовження ударів по Києву і в області. План Москви з наступу відразу на декількох напрямках зробить для них українську державу великою Чорнобаївкою. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Як повідомляє 24 канал, чиновник розповів про те, що росіяни намагатимуться наступати на Херсон, Миколаїв, зону ООС від Ізюма і Волновахи, на Маріуполь і Київ. Втім, загроз захоплення столиці немає.

"Вони - ідіоти. Пріоритет взяти столицю для Росії залишиться до останнього, допоки ми тут не поховаємо останнього солдата. Києву нічого не загрожує", - запевняє Арестович.

За його словами, ворог наноситиме удари по Києву і у Київській області. Вчора і сьогодні українські війська завдали потужних ударів у відповідь по російських позиціях.

"Все це угруповання, яке могло б допомагати на півдні або на сході - вони продовжують тримати навколо Києва", - сказав радник глави ОП.

Також він розкритикував наступ Росії на Україну на декількох напрямках одночасно і підкреслив, що така ситуація призведе до перетворення всієї країни для окупантів на одну велику Чорнобаївку.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що за 2-3 тижні активні бойові дії в Україні можуть припинитися. На його думку, наступ Росії буде допоки, доки у противника не закінчаться сили.