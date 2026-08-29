Повітряні тривоги дорого обходяться Україні: розкрито головний фактор ризику

Тривога в Києві та тривога в іншому регіоні мають різний економічний ефект, пояснив Андрій Новак.

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Експерт оцінив економічні збитки від повітряних тривог / Колаж "Главред", фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, alerts in ua

Важливе зі заяв Новака:

Тривоги мають різний економічний ефект

Кожна повітряна тривога - це різна реакція у різних суб’єктів

Економічні наслідки повітряних тривог через обстріли з боку РФ залежать, насамперед, від географії, заявив економіст Андрій Новак.

"Тривога в Києві та тривога в іншому регіоні мають різний економічний ефект. І зовсім різні наслідки виникають, коли загроза оголошена в одній області та коли вона одночасно поширюється на значну частину країни, - підкреслив він у інтерв’ю Главреду.

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За словами експерта, ще один важливий фактор, який слід враховувати, - це реакція підприємств.

"Хтось зупиняє або призупиняє свої процеси, хтось не реагує і продовжує. Тому щоразу кожна повітряна тривога - це різна реакція у різних суб’єктів", - пояснив він.

Економіст вважає за доцільніше аналізувати наслідки хоча б у межах кварталу. Тоді можна оцінити, наприклад, скільки перевезень було скасовано або перенаправлено, як змінилися пасажирські та вантажні потоки, обсяги продажів та інші показники.

"Флеш" попередив про можливі удари РФ по великих ТЦ

Росія може продовжувати наносити удари по великих торгових об’єктах в Україні, вважає радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, потенційна загроза зберігається як для Києва, так і для населених пунктів, розташованих ближче до лінії фронту.

Експерт закликав громадян не ігнорувати повітряну тривогу та якомога швидше залишати торгові центри після отримання сигналу.

"Зараз ми бачимо, що у росіян немає жодних червоних ліній, моралі чи чогось іншого. І якщо ви десь перебуваєте в торговому центрі й чуєте сигнали тривоги, у вас є буквально хвилина-друга, щоб покинути торговельну мережу", - сказав "Флеш".

Окремо Бескрестнов звернув увагу на великі магазини формату "Епіцентр". Він вважає, що через масштаби таких об’єктів та особливості їхньої інфраструктури вони можуть становити підвищений ризик.

"Епіцентр" - це не просто магазин, це магазин-склад. І зараз ми бачимо, що відбувається в Одесі: росіяни почали атакувати саме "Епіцентри", тому що це дуже великі торговельні мережі", - заявив радник президента з технологічних питань.

За словами Бескрестнова, характер потенційних цілей може залежати від їхнього масштабу. Невеликі магазини, за його оцінкою, менш імовірно стануть об’єктами масованих атак, тоді як великі торговельні комплекси можуть розглядатися російськими військами як більш значущі цілі.

Раніше "Главред" писав, що в Україні не спостерігається дефіциту продовольства, незважаючи на пошкодження та знищення окремих розподільчих центрів.

Нагадаємо, російська сторона веде системну кампанію в соцмережах, щоб підштовхнути українців до масових закупівель товарів першої необхідності після ударів по продовольчих складах.

Як повідомлялося, найближчим часом покупці можуть зіткнутися з обмеженим асортиментом, локальним дефіцитом швидкопсувних товарів (молочна продукція, охолоджене м’ясо, риба, дитяче харчування) та зростанням цін.

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Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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