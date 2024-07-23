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Що буде, якщо РФ зруйнує найбільші ГЕС України: Жданов зробив важливу заяву

Юлія Закрепа
23 липня 2024, 01:31
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Спроби Росії зруйнувати греблі ракетами - це безглузда затія, вважає експерт Олег Жданов.
Що буде, якщо РФ зруйнує найбільші ГЕС України: Жданов зробив важливу заяву
Чи зможе РФ знищити ГЕС в Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

На сайті Главред відбувся чат із військовим експертом, полковником запасу Олегом Ждановим. Він розповів, як сприймати нещодавні погрози Росії щодо руйнування дамб Київського та Канівського водосховища - чи може повторитись катастрофа.

"Це страшилка з розряду "тримайте мене семеро, я його буду бити". Наприклад, ДніпроГЕС - по цій дамбі було завдано два масовані ракетні удари, 8 ракет в одному ударі і приблизно стільки ж у другому. Росіяни повністю знищили дві ГЕС, які знаходяться на краях дамби. На краях! Це ті краї, які впираються в берег і несуть навантаження всієї цієї дамби і цього величезного водосховища. І що? Дамба прекрасно почувається. Ця споруда розрахована на набагато більші навантаження", - заявив Жданов.

Жданов зазначив, що Каховську ГЕС Росії вдалося підірвати тільки завдяки тому, що російські війська її окупували і закладали вибухівку в самий фундамент греблі.

"І то, їм вдалося зробити пролом тільки в одному місці. За даними нашої розвідки, туди кілька тижнів вантажівками возили вибухівку. Думаю, було закладено не один десяток тонн вибухівки, щоб підірвати греблю", - пояснив експерт.

Спроби Росії зруйнувати греблі ракетами - це безглузда затія. Тим паче, якщо Україна прикриє дамби системами ППО, і частина ракет буде збиватися.

"Такий процес спроб руйнування дамб може бути нескінченним. Тому це просто страшилка в даному випадку", - додав Олег Жданов.

Дивіться відео чату з Олегом Ждановим, де він спрогнозував подальший хід війни:

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що розкрито найгірший сценарій для Києва у разі підриву дамби ГЕС. Гендиректор "Укргіденерго" Ігор Сирота пояснив, що для руйнування таких обʼєктів росіянам треба було б залетіти на територію України на літаках та скинути на них декілька авіаційних бомб.

Олег Жданов розкрив сценарій ядерного удару РФ по Київській ГЕС. Експерт попередив, якщо буде застосовано ядерний заряд, дамба у Києві не витримає, тож пролом буде обов'язково і великий.

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війна в Україні Київська ГЕС Канівська ГЕС
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