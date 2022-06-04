150 вбитих окупантів за день – це мало: військовий експерт пояснив, коли буде перелом у війні

Військовий експерт пояснив, коли буде перелом у війні/ Reuters, УНІАН

Втрати російських військ в Україні останнім часом суттєво знизилися. Якщо раніше на полі бою вдавалося ліквідувати 200-300 окупантів за день, то зараз втрати противника досягають 100-150 загарбників щоденно.

Це пов’язано з нестачею в українських військах боєприпасів. Як пояснив військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде в інтерв'ю Радіо НВ, українським воїнам не вистачало боєприпасів в минулі тиждень – 10 днів, проте тепер їх підвозять.

Наслідком стане збільшення втрат окупантів – експерт називає прогнозовану цифру у 300−500 ліквідованих загарбників на день.

Проте, за словами експерта, такої кількості все одно буде недостатньо, щоб українські війська здійснювали активний та ефективний контрнаступ.

"Для того, щоб стався перелом у війні, і російська армія почала провалювати свою оборону через нездатність поповнювати свої втрати, цифра вбитих російських солдатів має зрости до 1000 на добу", – сказав військовий експерт.

читайте також"Війна закінчиться перемогою України": Касьянов перелічив фактори, які наближають тріумф ЗСУРаніше повідомлялося, що російські загарбники отримали відсіч від українських воїнів і змушені були відступити на чотирьох напрямках – Слов’янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому напрямках, а також біля Красногорівки і Полтавки.

Як заявили у британській розвідці, РФ за 100 днів широкомасштабного вторгнення в Україну не досягла жодної стратегічної цілі, які вона перед собою ставила. Якщо вона не полишатиме спроб добитися якихось успіхів у війні надалі, на це країні-агресорці знадобиться великий людський ресурс, а також багато військової техніки та зброї.

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