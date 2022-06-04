150 вбитих окупантів за день – це мало: військовий експерт пояснив, коли буде перелом у війні

Україні зараз не вистачає боєприпасів. Але їх уже підвозять, і втрати російських загарбників знову почнуть рости.
Втрати російських військ в Україні останнім часом суттєво знизилися. Якщо раніше на полі бою вдавалося ліквідувати 200-300 окупантів за день, то зараз втрати противника досягають 100-150 загарбників щоденно.
Це пов’язано з нестачею в українських військах боєприпасів. Як пояснив військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде в інтерв'ю Радіо НВ, українським воїнам не вистачало боєприпасів в минулі тиждень – 10 днів, проте тепер їх підвозять.
Наслідком стане збільшення втрат окупантів – експерт називає прогнозовану цифру у 300−500 ліквідованих загарбників на день.
Проте, за словами експерта, такої кількості все одно буде недостатньо, щоб українські війська здійснювали активний та ефективний контрнаступ.
"Для того, щоб стався перелом у війні, і російська армія почала провалювати свою оборону через нездатність поповнювати свої втрати, цифра вбитих російських солдатів має зрости до 1000 на добу", – сказав військовий експерт.
читайте також"Війна закінчиться перемогою України": Касьянов перелічив фактори, які наближають тріумф ЗСУРаніше повідомлялося, що російські загарбники отримали відсіч від українських воїнів і змушені були відступити на чотирьох напрямках – Слов’янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому напрямках, а також біля Красногорівки і Полтавки.
Як заявили у британській розвідці, РФ за 100 днів широкомасштабного вторгнення в Україну не досягла жодної стратегічної цілі, які вона перед собою ставила. Якщо вона не полишатиме спроб добитися якихось успіхів у війні надалі, на це країні-агресорці знадобиться великий людський ресурс, а також багато військової техніки та зброї.
Дивіться онлайн новини Донбасу:
Читайте також:
- "Україна має право визначати, як відповідати на агресію РФ" – Держдеп про застосування зброї від США
- Окупанти вбили шістьох людей у Маріуполі для зйомки пропагандистського ролика
- Перехід ЗСУ від оборони до наступу буде складним - експосол США